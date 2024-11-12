Взрыв произошёл в Старооскольском горокруге: что известно об атаке ВСУ

Posted 12 ноября, 00:17
Published 12 ноября, 00:17
Modified 12 ноября, 00:34
Updated 12 ноября, 00:34
Белгородская область вновь подверглась атаке беспилотника. В этот раз под удар попал неприграничный Старооскольский горокруг.
Целью стала нефтебаза. В результате атаки произошёл взрыв, один из резервуаров загорелся.
Огонь удалось быстро потушить, сообщил глава региона. Пострадавших нет.
Это не первая атака БПЛА на нефтебазу в Старооскольском горокруге. В июне ВСУ тоже нанесли удар по объекту. Тогда тоже обошлось без пострадавших: сообщалось лишь, что в помещении охраны выбило окна взрывной волной.
В августе под удар БПЛА попала нефтебаза в Губкинском горокруге — никто не пострадал.