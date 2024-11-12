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Posted 12 ноября, 00:17

Published 12 ноября, 00:17

Modified 12 ноября, 00:34

Updated 12 ноября, 00:34

ВСУ ударили беспилотником по нефтебазе в Белгородской области

Взрыв произошёл в Старооскольском горокруге: что известно об атаке ВСУ

12 ноября 2024, 00:17
Фото: 1MI.

ВСУ ударили беспилотником по нефтебазе в Белгородской области

Сюжет
Пожар
На месте происшествия случился пожар. Загорелся один из резервуаров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородская область вновь подверглась атаке беспилотника. В этот раз под удар попал неприграничный Старооскольский горокруг.

Целью стала нефтебаза. В результате атаки произошёл взрыв, один из резервуаров загорелся.

Огонь удалось быстро потушить, сообщил глава региона. Пострадавших нет.

Это не первая атака БПЛА на нефтебазу в Старооскольском горокруге. В июне ВСУ тоже нанесли удар по объекту. Тогда тоже обошлось без пострадавших: сообщалось лишь, что в помещении охраны выбило окна взрывной волной.

В августе под удар БПЛА попала нефтебаза в Губкинском горокруге — никто не пострадал.

#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Новости Старого Оскола#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ#БПЛА
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