Водитель ранен после атаки ВСУ на Белгородскую область

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
За прошедшую ночь несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали недавно Белгородскую область. Министерство обороны сообщило о сбитии 11 БПЛА над территорией Белгородской области. В результате одной из последних атак был ранен мужчина.
В селе Салтыково после нападения дрона на легковой автомобиль пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения правой кисти. Врачи скорой оказали ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавший решил отказаться. Повреждения получила машина.
В посёлке Политотдельский два дрона атаковали стоянку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Также пострадали два транспортных средствах.
Ночью беспилотники совершили атаку на нефтебазу в Губкинском городском округе. Из-за взрыва возник пожар в одном из из резервуаров. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.