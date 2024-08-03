Водитель ранен после атаки ВСУ на Белгородскую область

Ночью из-за БПЛА произошло возгорание на губкинской нефтебазе

Ночь с пятницы на субботу прошла для белгородцев неспокойно. ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском округе, а ближе к утру — Белгородский район. В результате одного из последних нападений пострадал мирный житель.