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Ночью из-за БПЛА произошло возгорание на губкинской нефтебазе

Водитель ранен после атаки ВСУ на Белгородскую область

3 августа 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney

Ночью из-за БПЛА произошло возгорание на губкинской нефтебазе

Ночь с пятницы на субботу прошла для белгородцев неспокойно. ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском округе, а ближе к утру — Белгородский район. В результате одного из последних нападений пострадал мирный житель.
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Пожар

За прошедшую ночь несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали недавно Белгородскую область. Министерство обороны сообщило о сбитии 11 БПЛА над территорией Белгородской области. В результате одной из последних атак был ранен мужчина.

В селе Салтыково после нападения дрона на легковой автомобиль пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения правой кисти. Врачи скорой оказали ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавший решил отказаться. Повреждения получила машина.

В посёлке Политотдельский два дрона атаковали стоянку инфраструктурного объекта. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал. Также пострадали два транспортных средствах.

Ночью беспилотники совершили атаку на нефтебазу в Губкинском городском округе. Из-за взрыва возник пожар в одном из из резервуаров. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Губкинский городской округ#Пожарные#Пострадавший#Нефтебаза#ВСУ#Дрон-камикадзе#Дроны#Политотдельский
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