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Пожар, фото тематическое

Дроном-камикадзе атаковали нефтебазу в Белгородской области: произошли взрыв и пожар

6 июня 2024, 04:14
Фото: 1MI
Пожар, фото тематическое

ВСУ атаковали нефтебазу в Старооскольском горокруге

Происшествие случилось ночью. Пожар возник на одном из резервуаров. Что известно о последствиях, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Пожар

В Старооскольском горокруге минувшей ночью случилось ЧП. ВСУ атаковали дроном-камикадзе нефтебазу.

Произошёл взрыв, что привело к пожару на одном из резервуаров. Очаг возгорания оперативно потушили.

Известно также, что взрывной волной выбило окна в помещении охраны.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Беспилотником минувшей ночью также атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Во время тушения огня произошла повторная атака. Погибших и пострадавших нет.

Стало известно о последствиях вечерних взрывов в Белгороде
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