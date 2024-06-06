Дроном-камикадзе атаковали нефтебазу в Белгородской области: произошли взрыв и пожар

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В Старооскольском горокруге минувшей ночью случилось ЧП. ВСУ атаковали дроном-камикадзе нефтебазу.
Произошёл взрыв, что привело к пожару на одном из резервуаров. Очаг возгорания оперативно потушили.
Известно также, что взрывной волной выбило окна в помещении охраны.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Беспилотником минувшей ночью также атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Во время тушения огня произошла повторная атака. Погибших и пострадавших нет.