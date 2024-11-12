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Posted 12 ноября, 06:46

Published 12 ноября, 06:46

Modified 12 ноября, 06:48

Updated 12 ноября, 06:48

Не только нефтебаза пострадала в Старооскольском горокруге во время атаки ВСУ

Не только нефтебаза: в Старооскольском округе уточнили последствия ночной атаки ВСУ

12 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI. Не только нефтебаза пострадала в Старооскольском горокруге во время атаки ВСУ

ВСУ атаковали беспилотниками Старооскольский горокруг Белгородской области

Сюжет
Новости Старого Оскола
Один из резервуаров нефтебазы загорелся, но пожар удалось быстро ликвидировать. Из мирных жителей никто не пострадал. Кроме того, в горокруге сбито ещё беспилотников, говорится в сводке оперштаба.

Вчера, 11 ноября, под атаку ВСУ попал Старооскольский городской округ. В результате удара беспилотником по нефтебазе возгорание случилось в одном из резервуаров. Предварительно, никто не пострадал. Потушить огонь удалось оперативно.

Кроме того, муниципалитет атаковали ещё шесть беспилотников — их удалось сбить. Повреждения получил экскаватор.

Отметим, что об атаке стало известно этой ночью. Ранее эта же нефтебаза попадала по удар ВСУ в июне текущего года: тогда выбило окна в помещении охраны, никто не пострадал.

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