Не только нефтебаза: в Старооскольском округе уточнили последствия ночной атаки ВСУ

Posted 12 ноября, 06:46
Published 12 ноября, 06:46
Modified 12 ноября, 06:48
Updated 12 ноября, 06:48
Вчера, 11 ноября, под атаку ВСУ попал Старооскольский городской округ. В результате удара беспилотником по нефтебазе возгорание случилось в одном из резервуаров. Предварительно, никто не пострадал. Потушить огонь удалось оперативно.
Кроме того, муниципалитет атаковали ещё шесть беспилотников — их удалось сбить. Повреждения получил экскаватор.
Отметим, что об атаке стало известно этой ночью. Ранее эта же нефтебаза попадала по удар ВСУ в июне текущего года: тогда выбило окна в помещении охраны, никто не пострадал.