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Posted 12 ноября, 07:21

Published 12 ноября, 07:21

Modified 12 ноября, 07:23

Updated 12 ноября, 07:23

Последствия обстрела Белгорода, фото тематическое

Атакам ВСУ, помимо Старооскольского округа, подверглись ещё два неприграничных района

12 ноября 2024, 07:21
Фото: bel.ru. Последствия обстрела Белгорода, фото тематическое

По Белгородской области за день выпустили 42 боеприпаса и 25 БПЛА

Сюжет
Обстрел
Под удар за сутки попали 10 районов, в том числе неприграничные муниципалитеты. Что известно о пострадавших и последствиях, сообщили в оперативном штабе.

ВСУ 11 ноября атаковали 10 районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 42 боеприпаса и 25 БПЛА.

Под удар попали в том числе неприграничные районы. В Старооскольском горокруге беспилотник атаковал один из резервуаров нефтебазы, возник пожар. Что известно на данный момент — читайте здесь.

Кроме того, атакам подверглись ещё два неприграничных района. В Чернянском районе из-за атаки БПЛА повреждения есть в двух частных домовладениях. Под удар попал и Корочанский район, но там обошлось без последствий.

Есть и пострадавшие среди мирных жителей. Один человек пострадал в Грайовронском округе. Он подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица.

В Шебекинском округе в больницу обратилась женщина. Она была ранена ещё во время ночного обстрела Шебекино 9 ноября. Ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечиться пострадавшая будет дома.

За сутки из-за прилёта в Шебекинском горокруге разрушена часть двухквартирного дома, а после атаки беспилотника сгорел частный дом. Здесь же повреждены 11 частных домов, три надворные постройки, три автомобиля, линии газо- и электроснабжения.

В Белгородском районе повреждены частный дом, два автомобиля и объект связи.

Ещё один объект связи и фасад и оборудование сельхозпредприятия повреждения в Борисовском районе.

Атакам также подверглись Валуйский округ, Волоконовский и Краснояружский районы, но разрушений там не выявили.

Взрыв произошёл в Старооскольском горокруге: что известно об атаке ВСУ
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