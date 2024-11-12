Атакам ВСУ, помимо Старооскольского округа, подверглись ещё два неприграничных района

Posted 12 ноября, 07:21
Published 12 ноября, 07:21
Modified 12 ноября, 07:23
Updated 12 ноября, 07:23
ВСУ 11 ноября атаковали 10 районов Белгородской области. Всего по региону выпущено 42 боеприпаса и 25 БПЛА.
Под удар попали в том числе неприграничные районы. В Старооскольском горокруге беспилотник атаковал один из резервуаров нефтебазы, возник пожар. Что известно на данный момент — читайте здесь.
Кроме того, атакам подверглись ещё два неприграничных района. В Чернянском районе из-за атаки БПЛА повреждения есть в двух частных домовладениях. Под удар попал и Корочанский район, но там обошлось без последствий.
Есть и пострадавшие среди мирных жителей. Один человек пострадал в Грайовронском округе. Он подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица.
В Шебекинском округе в больницу обратилась женщина. Она была ранена ещё во время ночного обстрела Шебекино 9 ноября. Ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму, лечиться пострадавшая будет дома.
За сутки из-за прилёта в Шебекинском горокруге разрушена часть двухквартирного дома, а после атаки беспилотника сгорел частный дом. Здесь же повреждены 11 частных домов, три надворные постройки, три автомобиля, линии газо- и электроснабжения.
В Белгородском районе повреждены частный дом, два автомобиля и объект связи.
Ещё один объект связи и фасад и оборудование сельхозпредприятия повреждения в Борисовском районе.
Атакам также подверглись Валуйский округ, Волоконовский и Краснояружский районы, но разрушений там не выявили.