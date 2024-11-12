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Posted 12 ноября, 09:02

Published 12 ноября, 09:02

Modified 12 ноября, 09:02

Updated 12 ноября, 09:02

В Курской области поста может лишиться глава района

Чиновника из приграничья сняли с должности из-за «исчезновения» после атаки ВСУ

12 ноября 2024, 09:02
Фото: 1MI. В Курской области поста может лишиться глава района

Главу Суджанского района Курской области поручили снять с должности

Сюжет
Черноземье
В августе после вторжения ВСУ чиновника не могли найти, а спустя месяц после произошедшего он заявил, что занимался эвакуацией людей. Подробности сообщили «Курские известия».

Жители Суджанского района Курской области потребовали от губернатора снять с поста их главу.

Как пишет издание, ранее куряне «потеряли» Александра Богачёва. Чиновник также перестал публиковать в соцсетях какую-либо информацию для жителей. «Найти» его удалось только в сентябре, когда он заявил, что всё это время занимался эвакуацией жителей.

В ноябре курские власти всё же приняли решение снять главу с должности. Сообщается, что такое решение жители оценили.

Отметим, что сегодня, 12 ноября, курские власти проводили встречу с переселенцами из приграничных районов Курской области, где отвечали на интересующие их вопросы.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Кадровые перестановки#Приграничье
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