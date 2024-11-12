Чиновника из приграничья сняли с должности из-за «исчезновения» после атаки ВСУ

Как пишет издание, ранее куряне «потеряли» Александра Богачёва. Чиновник также перестал публиковать в соцсетях какую-либо информацию для жителей. «Найти» его удалось только в сентябре, когда он заявил, что всё это время занимался эвакуацией жителей.