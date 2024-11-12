Чиновника из приграничья сняли с должности из-за «исчезновения» после атаки ВСУ

Posted 12 ноября, 09:02
Published 12 ноября, 09:02
Modified 12 ноября, 09:02
Updated 12 ноября, 09:02
Жители Суджанского района Курской области потребовали от губернатора снять с поста их главу.
Как пишет издание, ранее куряне «потеряли» Александра Богачёва. Чиновник также перестал публиковать в соцсетях какую-либо информацию для жителей. «Найти» его удалось только в сентябре, когда он заявил, что всё это время занимался эвакуацией жителей.
В ноябре курские власти всё же приняли решение снять главу с должности. Сообщается, что такое решение жители оценили.
Отметим, что сегодня, 12 ноября, курские власти проводили встречу с переселенцами из приграничных районов Курской области, где отвечали на интересующие их вопросы.