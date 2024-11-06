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Posted 6 ноября, 14:49

Published 6 ноября, 14:49

Modified 6 ноября, 14:49

Updated 6 ноября, 14:49

За Белгородом и Курском: впервые ракетную опасность объявили в ещё одном регионе

За Белгородом и Курском: впервые ракетную опасность объявили в ещё одном регионе

6 ноября 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Спецоперация
В Брянской области впервые с начала спецоперации объявили ракетную опасность, сообщают «Брянские новости». Ранее воздушную тревогу включали только в Белгородской и Курской областях.

Региональное управление МЧС объявило тревогу во вторник, 5 ноября, в 21:17. Сирены ракетной опасности завыли во всех муниципалитетах.

Жителей призвали по возможности оставаться дома или в помещении, укрыться в комнате без окон и со сплошными стенами. А тех, кто в этот момент оказался на улице или в автомобиле, спрятаться в ближайшем укрытии.

Впервые ракетную опасность в Белгородской области включили ещё в 2023 году. Тогда она звучала или в отдельных городах, или в отдельных районах. На территории всего субъекта она впервые действовала 6 февраля текущего года.

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