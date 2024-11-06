За Белгородом и Курском: впервые ракетную опасность объявили в ещё одном регионе

Posted 6 ноября, 14:49
Published 6 ноября, 14:49
Modified 6 ноября, 14:49
Updated 6 ноября, 14:49
Региональное управление МЧС объявило тревогу во вторник, 5 ноября, в 21:17. Сирены ракетной опасности завыли во всех муниципалитетах.
Жителей призвали по возможности оставаться дома или в помещении, укрыться в комнате без окон и со сплошными стенами. А тех, кто в этот момент оказался на улице или в автомобиле, спрятаться в ближайшем укрытии.
Впервые ракетную опасность в Белгородской области включили ещё в 2023 году. Тогда она звучала или в отдельных городах, или в отдельных районах. На территории всего субъекта она впервые действовала 6 февраля текущего года.