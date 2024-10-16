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Posted 16 октября, 09:14

Published 16 октября, 09:14

Modified 16 октября, 09:16

Updated 16 октября, 09:16

Оплата проезда может стать дороже и в Курске

Вслед за Белгородом: поднять цену на проезд в автобусах хотят и в Курске

16 октября 2024, 09:14
Фото: bel.ru
Оплата проезда может стать дороже и в Курске

Проезд в общественном транспорте Курска предложили сделать дороже

Сюжет
Автобус
Инспекция общественного контроля предложила повысить стоимость проезда в общественном транспорте Курска, сообщают «Курские известия». Ранее говорилось о планах по увеличению платы за проезд в Белгороде и районе. По какой причине, когда и на сколько вырастет цена?

Повысить плату за проезд в общественном транспорте Курска предложила Инспекция общественного контроля. Согласно сообщению, опубликованному в их официальном паблике, мера эта необходимая и неизбежная, но инициативу готовы обсудить с горожанами.

Затраты на обслуживание и модернизацию транспортной инфраструктуры только растут, покрыть их с учётом сегодняшней стоимости проезда нельзя.

Новый тариф предлагают ввести с 1 января 2025 года. По безналичному расчёту поездка курянам будет тогда обходиться в 35 рублей, а за наличный — 40 рублей. Сейчас она стоит 27 рублей и 33 рубля соответственно.

С нового года проезд, вероятно, подорожает и в Белгороде. Подорожание планируется на пять рублей, но при оплате картой будет дешевле.

Стало известно, когда и на сколько подорожает проезд в Белгороде
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