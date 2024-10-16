Вслед за Белгородом: поднять цену на проезд в автобусах хотят и в Курске

Проезд в общественном транспорте Курска предложили сделать дороже

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Инспекция общественного контроля предложила повысить стоимость проезда в общественном транспорте Курска, сообщают «Курские известия». Ранее говорилось о планах по увеличению платы за проезд в Белгороде и районе. По какой причине, когда и на сколько вырастет цена?