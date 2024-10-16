Вслед за Белгородом: поднять цену на проезд в автобусах хотят и в Курске

Posted 16 октября, 09:14
Published 16 октября, 09:14
Modified 16 октября, 09:16
Updated 16 октября, 09:16
Повысить плату за проезд в общественном транспорте Курска предложила Инспекция общественного контроля. Согласно сообщению, опубликованному в их официальном паблике, мера эта необходимая и неизбежная, но инициативу готовы обсудить с горожанами.
Затраты на обслуживание и модернизацию транспортной инфраструктуры только растут, покрыть их с учётом сегодняшней стоимости проезда нельзя.
Новый тариф предлагают ввести с 1 января 2025 года. По безналичному расчёту поездка курянам будет тогда обходиться в 35 рублей, а за наличный — 40 рублей. Сейчас она стоит 27 рублей и 33 рубля соответственно.
С нового года проезд, вероятно, подорожает и в Белгороде. Подорожание планируется на пять рублей, но при оплате картой будет дешевле.