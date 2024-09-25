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Posted 25 сентября, 08:26

Published 25 сентября, 08:26

Modified 25 сентября, 08:28

Updated 25 сентября, 08:28

В Белгороде с начала года не раз поднимали тему о подорожании проезда

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?

25 сентября 2024, 08:26
Фото: 1MI
В Белгороде с начала года не раз поднимали тему о подорожании проезда

Стоимость проезда в общественном транспорте в Белгороде могут повысить

Сюжет
Автобус
Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров рассказал о возможном изменении стоимости проезда в общественном транспорте. Сейчас цена на проезд значительно ниже, чем у соседей по ЦФО. По факту она должна составлять 58 рублей, заявил Базаров.

Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров заявил, что реальная стоимость проезда в общественном транспорте в два раза выше, чем текущая. На данный момент проезд в Белгороде наличными стоит 25 рублей, а по безналичной оплате — 20 рублей.

Это меньше, чем у соседей по Центральному федеральному округу: в Тамбове проезд стоит 27 рублей, в Воронеже — 28, в Курске — 33, а в Калуге — 35 рублей.

За последние пять лет стоимость проезда не повышалась, но цены на все составляющие за это время существенно выросли. Например, бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — более чем в три раза.

«Это не значит, что мы будем поднимать стоимость до 58 рублей, но сейчас такой вопрос рассматривается. Условия и конкретные размеры повышения будут понятны после рассмотрения тарифной комиссией. И, конечно, это не только экономика, будет принят во внимание и социальный фактор», — рассказал Базаров в прямом эфире.
По 20, но на плохом автобусе? Пришло ли время повышать стоимость проезда в Белгороде
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