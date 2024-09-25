Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?

Posted 25 сентября, 08:26
Published 25 сентября, 08:26
Modified 25 сентября, 08:28
Updated 25 сентября, 08:28
Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров заявил, что реальная стоимость проезда в общественном транспорте в два раза выше, чем текущая. На данный момент проезд в Белгороде наличными стоит 25 рублей, а по безналичной оплате — 20 рублей.
Это меньше, чем у соседей по Центральному федеральному округу: в Тамбове проезд стоит 27 рублей, в Воронеже — 28, в Курске — 33, а в Калуге — 35 рублей.
За последние пять лет стоимость проезда не повышалась, но цены на все составляющие за это время существенно выросли. Например, бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — более чем в три раза.
«Это не значит, что мы будем поднимать стоимость до 58 рублей, но сейчас такой вопрос рассматривается. Условия и конкретные размеры повышения будут понятны после рассмотрения тарифной комиссией. И, конечно, это не только экономика, будет принят во внимание и социальный фактор», — рассказал Базаров в прямом эфире.