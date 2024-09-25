Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?

За последние пять лет стоимость проезда не повышалась, но цены на все составляющие за это время существенно выросли. Например, бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — более чем в три раза.