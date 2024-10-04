Стало известно, когда и на сколько подорожает проезд в Белгороде

Posted 4 октября, 10:06
Published 4 октября, 10:06
Modified 4 октября, 10:08
Updated 4 октября, 10:08
Планируется, что плата за проезд в общественном транспорте вырастет уже с 1 января 2025 года. Подорожание планируется на пять рублей. При этом при оплате картой проезд будет всё равно дешевле, чем при оплате наличными средствами.
Изменения в новом году затронут Белгород и Белгородский район, поскольку полномочия министерства автодорог и транспорта региона распространяются только на них. Остальные муниципалитеты принимают решения о повышении тарифов самостоятельно.
В ближайшем будущем вряд ли появятся проездные: пока такого развития событий в планах у министерства нет.
«Ни проездные, ни какие-то отдельные транспортные карты. Мы об этом думали, есть разная практика коллег. Но у нас нет стабильного пассажиропотока. У нас он, с учётом приграничья, сильно упал. Поэтому пока остаются льготы — для студентов, дачников, пенсионеров. Они позволяют компенсировать часть затрат по линии соцзащиты», — объяснил глава министерства Сергей Евтушенко.
Напомним, что разговоры о повышении стоимости проезда начались в сентябре. Как ранее заявил замгубернатора Владимир Базаров, фактически поездка должна стоить 58 рублей. Позже сообщалось, что цену действительно повысят, однако не до этого показателя.