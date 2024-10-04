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Posted 4 октября, 10:06

Published 4 октября, 10:06

Modified 4 октября, 10:08

Updated 4 октября, 10:08

В Белгороде и Белгородском районе подорожает проезд в автобусах

Стало известно, когда и на сколько подорожает проезд в Белгороде

4 октября 2024, 10:06
Фото: 1MI
В Белгороде и Белгородском районе подорожает проезд в автобусах

Проезд в общественном транспорте в Белгороде может подорожать на пять рублей

Сюжет
Автобус
С нового года в Белгороде и Белгородском районе, вероятно, на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте. Будут ли вводить проездные или какие-то скидки для жителей региона, журналистам «МК-Белгород» ответил министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Планируется, что плата за проезд в общественном транспорте вырастет уже с 1 января 2025 года. Подорожание планируется на пять рублей. При этом при оплате картой проезд будет всё равно дешевле, чем при оплате наличными средствами.

Изменения в новом году затронут Белгород и Белгородский район, поскольку полномочия министерства автодорог и транспорта региона распространяются только на них. Остальные муниципалитеты принимают решения о повышении тарифов самостоятельно.

В ближайшем будущем вряд ли появятся проездные: пока такого развития событий в планах у министерства нет.

«Ни проездные, ни какие-то отдельные транспортные карты. Мы об этом думали, есть разная практика коллег. Но у нас нет стабильного пассажиропотока. У нас он, с учётом приграничья, сильно упал. Поэтому пока остаются льготы — для студентов, дачников, пенсионеров. Они позволяют компенсировать часть затрат по линии соцзащиты», — объяснил глава министерства Сергей Евтушенко.

Напомним, что разговоры о повышении стоимости проезда начались в сентябре. Как ранее заявил замгубернатора Владимир Базаров, фактически поездка должна стоить 58 рублей. Позже сообщалось, что цену действительно повысят, однако не до этого показателя.

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
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