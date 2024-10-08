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Posted 8 октября, 11:05

Published 8 октября, 11:05

Modified 8 октября, 12:52

Updated 8 октября, 12:52

Белгородцы переживают из-за скорого подорожания проезда

Почему федеральный бюджет не может покрыть стоимость проезда в автобусах Белгорода?

8 октября 2024, 11:05
Фото: 1MI
Белгородцы переживают из-за скорого подорожания проезда

Глава минтранса Евтушенко: Резкого роста стоимости проезда в Белгороде не будет

Сюжет
Автобус
Белгородцев продолжают волновать новости о повышении платы за проезд. Один из вопросов, которые задают горожане: почему покрыть расходы нельзя из федерального бюджета, воспользовавшись дотацией? Ответил региональный министр автодорог и транспорта.

Белгородцы интересуются, почему перевозчикам не предоставляется дотация на оплату тарифа.

Региональный министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко ответил так:

«Последние два года бюджет области субсидирует перевозки в Белгородской агломерации на сумму 1,067 млрд рублей. Сами перевозчики от продажи билетов зарабатывают около 1,2 млрд рублей. То есть около 50% стоимости проезда лежит на бюджете области, ресурс которого не безграничен. Получить федеральные средства на оплату тарифа просто невозможно, такого механизма не существует. Поддержка федерального центра выражается в приобретении подвижного состава по льготному кредиту, а это самая затратная статья расходов, которая есть у перевозчика».

Чиновник также напомнил, что резкого повышения платы за проезд ждать не нужно. В ближайшее время цена может вырасти примерно на пять рублей.

Стало известно, когда и на сколько подорожает проезд в Белгороде
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