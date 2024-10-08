Почему федеральный бюджет не может покрыть стоимость проезда в автобусах Белгорода?

Posted 8 октября, 11:05
Published 8 октября, 11:05
Modified 8 октября, 12:52
Updated 8 октября, 12:52
Белгородцы интересуются, почему перевозчикам не предоставляется дотация на оплату тарифа.
Региональный министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко ответил так:
«Последние два года бюджет области субсидирует перевозки в Белгородской агломерации на сумму 1,067 млрд рублей. Сами перевозчики от продажи билетов зарабатывают около 1,2 млрд рублей. То есть около 50% стоимости проезда лежит на бюджете области, ресурс которого не безграничен. Получить федеральные средства на оплату тарифа просто невозможно, такого механизма не существует. Поддержка федерального центра выражается в приобретении подвижного состава по льготному кредиту, а это самая затратная статья расходов, которая есть у перевозчика».
Чиновник также напомнил, что резкого повышения платы за проезд ждать не нужно. В ближайшее время цена может вырасти примерно на пять рублей.