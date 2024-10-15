Должны ли работодатели оплачивать проезд работникам? Мнение белгородцев

Posted 15 октября, 05:29
Published 15 октября, 05:29
Modified 15 октября, 05:29
Updated 15 октября, 05:29
С нового года в Белгороде и Белгородском районе, предположительно, на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте. При этом федеральный бюджет не может покрыть стоимость проезда — такого механизма нет.
Параллельно с обсуждением подорожания проезда в Белгородской агломерации, в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, сообщают РИА «Новости».
Речь идёт о ночных сменах, в случае неразвитой сети общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайных обстоятельствах и иные схожие обстоятельства. Журналисты Бел.Ру решили выяснить мнение читателей касательно этой инициативы.
На момент публикации в опросе приняли участие 1438 человек. Из опрошенных 61% читателей (878 человек) считают, что работодатели должны оплачивать сотрудникам проезд, если до места назначения нельзя доехать на автобусе.
Ещё 11% (159 респондентов) уверены, что проезд оплачивать работодатели своим сотрудникам не должны. А почти 28% читателей (401 человек) отметили, что наниматели должны и вовсе оплачивать работникам проезд и в общественном транспорте.