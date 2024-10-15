bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 05:29

Published 15 октября, 05:29

Modified 15 октября, 05:29

Updated 15 октября, 05:29

Должны ли работодатели оплачивать проезд работникам? Мнение белгородцев

Должны ли работодатели оплачивать проезд работникам? Мнение белгородцев

15 октября 2024, 05:29
Фото: 1MI
Сюжет
Госдума
В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Журналисты Бел.Ру выяснили мнение читателей.

С нового года в Белгороде и Белгородском районе, предположительно, на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте. При этом федеральный бюджет не может покрыть стоимость проезда — такого механизма нет.

Параллельно с обсуждением подорожания проезда в Белгородской агломерации, в Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам проезд до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, сообщают РИА «Новости».

Речь идёт о ночных сменах, в случае неразвитой сети общественного транспорта в определённой местности, чрезвычайных обстоятельствах и иные схожие обстоятельства. Журналисты Бел.Ру решили выяснить мнение читателей касательно этой инициативы.

На момент публикации в опросе приняли участие 1438 человек. Из опрошенных 61% читателей (878 человек) считают, что работодатели должны оплачивать сотрудникам проезд, если до места назначения нельзя доехать на автобусе.

Ещё 11% (159 респондентов) уверены, что проезд оплачивать работодатели своим сотрудникам не должны. А почти 28% читателей (401 человек) отметили, что наниматели должны и вовсе оплачивать работникам проезд и в общественном транспорте.

До 1 ноября три автобуса в Белгороде будут ездить по-другому
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде автобус наехал на женщину на пешеходном переходеВ Белгороде в ДТП с участием автобуса пострадали три женщины«Они не люди?» Белгородцев удивили новые требования к водителям автобусов при РО
#Кристина Семенчук#Белгородский район#Опрос#Госдума#Работодатели#Эксклюзив#Проезд#Белгород#Стоимость проезда#Мнение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика