До 1 ноября три автобуса в Белгороде будут ездить по-другому

Posted 14 октября, 12:54
Published 14 октября, 12:54
Modified 14 октября, 20:53
Updated 14 октября, 20:53
Временные изменения внесли в работу трёх маршрутов, которые обслуживают микрорайон Восточный в Белгороде. Ограничения будут действовать на время проведения капитального ремонта проезжей части — до 1 ноября текущего года.
На это время по улице Беловской организуют временный объезд по улице Пятницкая. Это коснётся маршрутов № 18, 20 и 40.
В пресс-службе ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона предоставили обновлённую схему движения.
Ранее белгородцам ответили, оставят ли в областном центре ночной автобус, а также объяснили малое количество маршрутов по вечерам.