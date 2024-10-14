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Posted 14 октября, 12:54

Published 14 октября, 12:54

Modified 14 октября, 20:53

Updated 14 октября, 20:53

Три автобуса в Белгороде временно изменят свой маршрут

До 1 ноября три автобуса в Белгороде будут ездить по-другому

14 октября 2024, 12:54
Фото: 1MI
Три автобуса в Белгороде временно изменят свой маршрут

В Белгороде временно изменится движение автобусов в микрорайоне Восточный

Сюжет
Автобус
В Белгороде сразу три автобуса изменят своё движение из-за капремонта проезжей части. Об ограничениях, которые будут действовать до 1 ноября, рассказали в пресс-службе Организатора пассажирских перевозок.

Временные изменения внесли в работу трёх маршрутов, которые обслуживают микрорайон Восточный в Белгороде. Ограничения будут действовать на время проведения капитального ремонта проезжей части — до 1 ноября текущего года.

На это время по улице Беловской организуют временный объезд по улице Пятницкая. Это коснётся маршрутов № 18, 20 и 40.

В пресс-службе ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона предоставили обновлённую схему движения.

Ранее белгородцам ответили, оставят ли в областном центре ночной автобус, а также объяснили малое количество маршрутов по вечерам.

Схема временного движения трёх маршрутовСхема временного движения трёх маршрутов
Схема временного движения трёх маршрутов. Фото: группа ВК «Организатор пассажирских перевозок БО»
Оставят ли в Белгороде ночной автобус и почему вечером так мало рейсов?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#График движения#Пассажирский автобус#Изменения маршрутов
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