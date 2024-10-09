«Они не люди?» Белгородцев удивили новые требования к водителям автобусов при РО

В Белгородской области ввели новый порядок действий для водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Так, с 30 сентября они должны высаживать пассажиров у укрытий, отъезжать не менее чем на 50 метров от модульных конструкций и только потом следовать в безопасное место.