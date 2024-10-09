«Они не люди?» Белгородцев удивили новые требования к водителям автобусов при РО

Posted 9 октября, 07:21
Published 9 октября, 07:21
Modified 9 октября, 07:21
Updated 9 октября, 07:21
В Белгородской области ввели новый порядок действий для водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Так, с 30 сентября они должны высаживать пассажиров у укрытий, отъезжать не менее чем на 50 метров от модульных конструкций и только потом следовать в безопасное место.
Жителей Белгорода удивило подобное нововведение: «Они что, не люди? Это во-первых. Во-вторых, люди должны бегать за автобусом? И так у водителей нет зарплат, работают, как лошади, ещё и гнобят! Поясните, пожалуйста, эти нюансы», — обратилась к власти белгородка.
Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий отметил, что такие изменения направлены исключительно на безопасность пассажиров, поскольку при попадании осколков в транспорт, тот может загореться или взорваться. У белгородцев же должна оставаться возможность покинуть укрытия без травм.
Напомним, что ранее белгородцы также просили развесить предупреждения возле укрытий, чтобы водители личного транспорта не парковались вблизи входа в укрытия в случае ракетной опасности. Власти обещали обдумать это предложение.