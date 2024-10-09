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Posted 9 октября, 07:21

Published 9 октября, 07:21

Modified 9 октября, 07:21

Updated 9 октября, 07:21

В Белгороде изменились правила поведения водителей автобусов при ракетной опасности

«Они не люди?» Белгородцев удивили новые требования к водителям автобусов при РО

9 октября 2024, 07:21
Фото: 1MI
В Белгороде изменились правила поведения водителей автобусов при ракетной опасности

Белгородцам объяснили, почему водители должны отогнать автобус при сирене

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Автобус
Водители автобусов должны высадить пассажиров у укрытий при ракетной опасности, отогнать транспорт дальше от остановки и только потом проследовать в укрытия. Белгородцев такая несправедливость по отношению к водителям поразила. Ответил на жалобу начальник ОПП.

В Белгородской области ввели новый порядок действий для водителей автобусов при объявлении ракетной опасности. Так, с 30 сентября они должны высаживать пассажиров у укрытий, отъезжать не менее чем на 50 метров от модульных конструкций и только потом следовать в безопасное место.

В Белгороде изменили порядок действий водителей автобусов при ракетной опасности
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Жителей Белгорода удивило подобное нововведение: «Они что, не люди? Это во-первых. Во-вторых, люди должны бегать за автобусом? И так у водителей нет зарплат, работают, как лошади, ещё и гнобят! Поясните, пожалуйста, эти нюансы», — обратилась к власти белгородка.

Начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок» региона Мстислав Боровицкий отметил, что такие изменения направлены исключительно на безопасность пассажиров, поскольку при попадании осколков в транспорт, тот может загореться или взорваться. У белгородцев же должна оставаться возможность покинуть укрытия без травм.

Напомним, что ранее белгородцы также просили развесить предупреждения возле укрытий, чтобы водители личного транспорта не парковались вблизи входа в укрытия в случае ракетной опасности. Власти обещали обдумать это предложение.

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