Восстановлению не подлежат: как сильно пострадали автобусы от обстрелов ВСУ

По официальным данным, от атак ВСУ в Белгородской агломерации в 2023 и 2024 годах повреждения получил 31 автобус. В большинстве случаев там пострадали несущие каркасы (кузов), стеклянные элементы (фары, стекла, маршрутоуказатели), системы транспортных средств (топливная и охлаждения, газовое и электрооборудование), внутренние салоны (обшивка сидений и кабины водителей), а также пробиты автошины.