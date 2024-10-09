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Posted 9 октября, 06:30

Published 9 октября, 06:30

Modified 9 октября, 06:32

Updated 9 октября, 06:32

За два года в Белгородской агломерации от обстрелов ВСУ пострадал 31 автобус

Восстановлению не подлежат: как сильно пострадали автобусы от обстрелов ВСУ

9 октября 2024, 06:30
Фото: 1MI

За два года в Белгородской агломерации от обстрелов ВСУ пострадал 31 автобус

Сюжет
Автобусы
Во время обстрелов областного центра и района страдает не только личный транспорт белгородцев, но и общественный. Журналисты Бел.Ру выяснили, сколько автобусов получили повреждения после атак ВСУ.

По официальным данным, от атак ВСУ в Белгородской агломерации в 2023 и 2024 годах повреждения получил 31 автобус. В большинстве случаев там пострадали несущие каркасы (кузов), стеклянные элементы (фары, стекла, маршрутоуказатели), системы транспортных средств (топливная и охлаждения, газовое и электрооборудование), внутренние салоны (обшивка сидений и кабины водителей), а также пробиты автошины.

За два года восстановили 28 автобусов. А три транспортных средства восстановлению не подлежат.

В правительстве отметили, что оценка ущерба и выделение средств на ремонт автобусов находится в компетенции органов местного самоуправления муниципалитетов, на территории которых повреждены транспортные средства. Поэтому сколько денег на ремонт выделили и из каких источников финансирования, власти не озвучили.

Также в правительстве не рассказали, выплачивались ли компенсации владельцам за пострадавшие от обстрелов автобусы.

Напомним, ранее стало известно, что с нового года в Белгороде и Белгородском районе, вероятно, на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте.

Почему федеральный бюджет не может покрыть стоимость проезда в автобусах Белгорода?
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ремонт#Финансирование#Транспорт#Автобусы#Эксклюзив#Ущерб#Компенсации#Белгород#ВСУ#Обстрелы
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