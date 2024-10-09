Восстановлению не подлежат: как сильно пострадали автобусы от обстрелов ВСУ

Posted 9 октября, 06:30
Published 9 октября, 06:30
Modified 9 октября, 06:32
Updated 9 октября, 06:32
По официальным данным, от атак ВСУ в Белгородской агломерации в 2023 и 2024 годах повреждения получил 31 автобус. В большинстве случаев там пострадали несущие каркасы (кузов), стеклянные элементы (фары, стекла, маршрутоуказатели), системы транспортных средств (топливная и охлаждения, газовое и электрооборудование), внутренние салоны (обшивка сидений и кабины водителей), а также пробиты автошины.
За два года восстановили 28 автобусов. А три транспортных средства восстановлению не подлежат.
В правительстве отметили, что оценка ущерба и выделение средств на ремонт автобусов находится в компетенции органов местного самоуправления муниципалитетов, на территории которых повреждены транспортные средства. Поэтому сколько денег на ремонт выделили и из каких источников финансирования, власти не озвучили.
Также в правительстве не рассказали, выплачивались ли компенсации владельцам за пострадавшие от обстрелов автобусы.
Напомним, ранее стало известно, что с нового года в Белгороде и Белгородском районе, вероятно, на пять рублей подорожает проезд в общественном транспорте.