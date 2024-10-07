Новые автобусы с кондиционерами появятся на семи маршрутах в Белгороде и районе

Posted 7 октября, 07:48
Published 7 октября, 07:48
Modified 7 октября, 07:50
Updated 7 октября, 07:50
С 1 февраля 2025 года в Белгороде и Белгородском районе появятся новые автобусы. Они будут обслуживать как городские, так и пригородные маршруты.
Автобусы будут с кондиционерами, накопительными площадками, в них будут предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями.
Автобусы среднего класса предназначены для перевозки до 79 пассажиров. Новый транспорт будет курсировать по семи маршрутам: