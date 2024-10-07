Новые автобусы с кондиционерами появятся на семи маршрутах в Белгороде и районе

Сюжет Автобусы

С февраля 2025 года в Белгороде появятся новые автобусы, которые будут обслуживать городские и пригородные маршруты. Они оснащены всем необходимым для комфортного передвижения, например, кондиционерами, о которых белгородцы просили летом, сообщил Организатор пассажирских перевозок.