bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 07:48

Published 7 октября, 07:48

Modified 7 октября, 07:50

Updated 7 октября, 07:50

Белгородцев ожидают новые автобусы на нескольких маршрутах

Новые автобусы с кондиционерами появятся на семи маршрутах в Белгороде и районе

7 октября 2024, 07:48
Фото: 1MI
Белгородцев ожидают новые автобусы на нескольких маршрутах
Сюжет
Автобусы
С февраля 2025 года в Белгороде появятся новые автобусы, которые будут обслуживать городские и пригородные маршруты. Они оснащены всем необходимым для комфортного передвижения, например, кондиционерами, о которых белгородцы просили летом, сообщил Организатор пассажирских перевозок.

С 1 февраля 2025 года в Белгороде и Белгородском районе появятся новые автобусы. Они будут обслуживать как городские, так и пригородные маршруты.

Автобусы будут с кондиционерами, накопительными площадками, в них будут предусмотрены специальные места для людей с ограниченными возможностями.

Автобусы среднего класса предназначены для перевозки до 79 пассажиров. Новый транспорт будет курсировать по семи маршрутам:

  • № 18;
  • № 37;
  • № 40;
  • № 104;
  • № 120;
  • № 120Ш;
  • № 129.
В салоне осталась кровь? Пожилая белгородка упала в автобусе из-за резкого торможения
Узнать подробнее
Читайте также:
Оставят ли в Белгороде ночной автобус и почему вечером так мало рейсов?Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП с автобусом под БелгородомЧетверо погибли, а пострадали? Новые подробности ДТП с автобусом под Белгородом
#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Маршруты#Белгород#Кондиционер
Подпишитесь