bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Загоревшаяся у укрытия машина

Возле некоторых укрытий в Белгородской области могут поставить ограничители

9 сентября 2024, 10:02
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Загоревшаяся у укрытия машина

Белгородцы просят не парковать авто у входов в укрытия из-за угрозы прилётов

Жители региона обратились к своим соотечественникам в социальных сетях с просьбами не парковать автомобили возле входа в укрытия и не заходить внутрь с колясками и велосипедами. Первые могут загореться и «запереть» жителей в конструкции, а вторые занимают слишком много места.

Белгородцы попросили не парковать автомобили прямо у входа в модульные укрытия — это крайне небезопасно. Один раз прилёт случился прямо в припаркованный у защитной конструкции автомобиль, из-за чего все находящиеся внутри люди могли оказаться в западне.

«Надо сделать рекомендации, чтобы люди были в безопасности. Вход и выход должны быть всегда свободны, а не так, когда горит машина, а все в укрытии: от такого там не спастись, угарный газ — это плохо. Надо машину остановить дальше, не перед входом в убежище. Поставить знаки ограничения возле укрытий: хотя бы метров десять — вдруг будет прилёт и загорится машина, можно покинуть место. Водитель должен об этом думать и не прятать машину у входа в укрытие», — высказал предложение белгородец.

Обращение белгородца заметил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он пообещал рассмотреть возможность расстановки ограничителей, но только у тех укрытий, которые расположены рядом с парковками.

При этом один житель региона не согласился с опасениями мужчины. По его словам, проблема «надуманна», а у властей много других забот.

В то же время прилёт в припаркованный у укрытия автомобиль действительно был: 29 августа машина полностью загорелась.

Загоревшаяся у укрытия машинаЗагоревшаяся у укрытия машина
Загоревшаяся у укрытия машинаЗагоревшаяся у укрытия машина
Загоревшаяся у укрытия машина
Фото: Telegram-канал "Просто Михаил Шебекино"

Ещё одной проблемой, по словам жителей, стали мамы с детьми, которые заходят в укрытия вместе с большой коляской — та занимает много места, из-за чего внутрь могут поместиться далеко не все проходившие мимо белгородцы.

«Коляска занимает очень много места в укрытии. Взять ребёнка на руки быстрее и проще, чем пытаться въехать с коляской. Другие люди тоже хотят укрыться. Самокаты детские и взрослые, а также велосипеды можно оставить около укрытия, а не тащить с собой. Вы не одни, помните об этом», — обратилась к людям женщина.
Не такие уж безопасные? Белгородцев удивило состояние укрытия после обстрела
Узнать подробнее
Читайте также:
Ещё одно укрытие в Белгороде решили разукраситьПоздравления и проверка укрытий: как прошёл День знаний в Белгородской областиВ Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Приграничье#Укрытие#Шебекинский горокруг#Модульное укрытие
Подпишитесь
Какой должна была стать Белгородская область к 2025 году?
Сегодня, 09:21
Количество погибших в результате обстрела Белгородской области 1 сентября увеличилось
Сегодня, 06:34
«Искренне хочу приехать»: ведущий КВН Александр Масляков мог посетить Белгород?
Сегодня, 09:07
В горсовете Белгорода теперь будет двое Перелыгиных?
Сегодня, 09:47
Для тех, кто любит погорячее: какое жильё можно купить в белгородском приграничье
Сегодня, 12:24
Лавочки-качели в центральном парке Белгорода пользуются спросом не только у детей
Сегодня, 12:44