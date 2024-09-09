Возле некоторых укрытий в Белгородской области могут поставить ограничители

Белгородцы просят не парковать авто у входов в укрытия из-за угрозы прилётов

Жители региона обратились к своим соотечественникам в социальных сетях с просьбами не парковать автомобили возле входа в укрытия и не заходить внутрь с колясками и велосипедами. Первые могут загореться и «запереть» жителей в конструкции, а вторые занимают слишком много места.

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