Возле некоторых укрытий в Белгородской области могут поставить ограничители

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Белгородцы попросили не парковать автомобили прямо у входа в модульные укрытия — это крайне небезопасно. Один раз прилёт случился прямо в припаркованный у защитной конструкции автомобиль, из-за чего все находящиеся внутри люди могли оказаться в западне.
«Надо сделать рекомендации, чтобы люди были в безопасности. Вход и выход должны быть всегда свободны, а не так, когда горит машина, а все в укрытии: от такого там не спастись, угарный газ — это плохо. Надо машину остановить дальше, не перед входом в убежище. Поставить знаки ограничения возле укрытий: хотя бы метров десять — вдруг будет прилёт и загорится машина, можно покинуть место. Водитель должен об этом думать и не прятать машину у входа в укрытие», — высказал предложение белгородец.
Обращение белгородца заметил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Он пообещал рассмотреть возможность расстановки ограничителей, но только у тех укрытий, которые расположены рядом с парковками.
При этом один житель региона не согласился с опасениями мужчины. По его словам, проблема «надуманна», а у властей много других забот.
В то же время прилёт в припаркованный у укрытия автомобиль действительно был: 29 августа машина полностью загорелась.
Ещё одной проблемой, по словам жителей, стали мамы с детьми, которые заходят в укрытия вместе с большой коляской — та занимает много места, из-за чего внутрь могут поместиться далеко не все проходившие мимо белгородцы.
«Коляска занимает очень много места в укрытии. Взять ребёнка на руки быстрее и проще, чем пытаться въехать с коляской. Другие люди тоже хотят укрыться. Самокаты детские и взрослые, а также велосипеды можно оставить около укрытия, а не тащить с собой. Вы не одни, помните об этом», — обратилась к людям женщина.