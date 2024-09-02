Поздравления и проверка укрытий: как прошёл День знаний в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Белгороде открыли свои двери школы центрального и северного районов города. Они будут работать в очно-дистанционном формате.
В школе № 37 торжественная линейка для первоклассников и одиннадцатиклассников прошла в актовом зале. Всего в ней учатся около 500 детей. Временно здесь будут заниматься несколько классов 29-й школы, так как там идёт ремонт. Мэр Валентин Демидов побывав в учреждении, поздравил учащихся и проверил работу системы безопасности и соблюдение алгоритмов действий при нештатных ситуациях.
В школе, рассказал глава городской администрации, достаточно аптечек, воды и сухпайков. Размещена понятная навигация. В укрытиях есть места, где можно посидеть, развивающие игры, на которые могут отвлечься ребята.
Всё это учитывали при приёмке школ перед началом нового учебного года, которую завершили 24 августа.
Кроме того, после капитального ремонта в учреждении появились спортивный блок с бассейном и стадионом, открыли ресурсные классы для детей с РАС, организовали различные секции.
Более 250 первоклассников пришли в школы Прозоровского района, сообщил глава администрации Сергей Канищев.
Встретили учеников и школы Ракитянского района. Всего в них обучается 3772 учеников. Также очередной учебный год встретили 685 студентов Ракитянского агротехнологического техникума, рассказал глава муниципалитета Анатолий Климов.