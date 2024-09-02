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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Белгородской области прошёл день знаний.

Поздравления и проверка укрытий: как прошёл День знаний в Белгородской области

2 сентября 2024, 12:39
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
В Белгородской области прошёл день знаний.

В белгородских школах отметили День знаний

В Белгородской области отметили День знаний. Из-за сложной обстановки праздник прошёл в нестандартном формате, но первоклассники и другие ученики всё же смогли соблюсти традиции.

В Белгороде открыли свои двери школы центрального и северного районов города. Они будут работать в очно-дистанционном формате.

В школе № 37 торжественная линейка для первоклассников и одиннадцатиклассников прошла в актовом зале. Всего в ней учатся около 500 детей. Временно здесь будут заниматься несколько классов 29-й школы, так как там идёт ремонт. Мэр Валентин Демидов побывав в учреждении, поздравил учащихся и проверил работу системы безопасности и соблюдение алгоритмов действий при нештатных ситуациях.

В школе, рассказал глава городской администрации, достаточно аптечек, воды и сухпайков. Размещена понятная навигация. В укрытиях есть места, где можно посидеть, развивающие игры, на которые могут отвлечься ребята.

Всё это учитывали при приёмке школ перед началом нового учебного года, которую завершили 24 августа.

Кроме того, после капитального ремонта в учреждении появились спортивный блок с бассейном и стадионом, открыли ресурсные классы для детей с РАС, организовали различные секции.

Более 250 первоклассников пришли в школы Прозоровского района, сообщил глава администрации Сергей Канищев.

Встретили учеников и школы Ракитянского района. Всего в них обучается 3772 учеников. Также очередной учебный год встретили 685 студентов Ракитянского агротехнологического техникума, рассказал глава муниципалитета Анатолий Климов.

День знаний в БелгородеДень знаний в Белгороде
День знаний в БелгородеДень знаний в Белгороде
День знаний в БелгородеДень знаний в Белгороде
День знаний в БелгородеДень знаний в Белгороде
День знаний в Ракитянском районеДень знаний в Ракитянском районе
День знаний в Белгороде
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Медицинские классы появятся в ещё восьми белгородских школах
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