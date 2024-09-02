Поздравления и проверка укрытий: как прошёл День знаний в Белгородской области

В школе № 37 торжественная линейка для первоклассников и одиннадцатиклассников прошла в актовом зале. Всего в ней учатся около 500 детей. Временно здесь будут заниматься несколько классов 29-й школы, так как там идёт ремонт. Мэр Валентин Демидов побывав в учреждении, поздравил учащихся и проверил работу системы безопасности и соблюдение алгоритмов действий при нештатных ситуациях.