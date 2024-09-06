Ещё одно укрытие в Белгороде решили разукрасить

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Разрисовать на этот раз решили защитные ограждения возле торгового центра «Атлас» на остановке «Водстрой».
Художественные работы ещё не закончены, но по промежуточному результату кажется, будто на бетонных блоках появятся два орла и надписи. Посмотрим, как получится в итоге.
Раскрашивали укрытия в Белгороде и раньше. Иногда это делали самые настоящие художники как, например, в Белгородском зоопарке. А иногда — обычные вандалы. За это, кстати, наказывают.