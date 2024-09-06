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Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Новые креативные укрытия в Белгороде

Ещё одно укрытие в Белгороде решили разукрасить

6 сентября 2024, 15:49
Фото: Go31
Новые креативные укрытия в Белгороде

Бетонные блоки на «Водстрое» в Белгороде разрисовали

В этот раз вандалы ни при чём. Видно, что рука у художника набита. Работы пока не закончены, но уже проглядывается целая картинка. Заметили креативное решение у торгового центра «Атлас» на Водстрое журналисты Go31.

Разрисовать на этот раз решили защитные ограждения возле торгового центра «Атлас» на остановке «Водстрой».

Художественные работы ещё не закончены, но по промежуточному результату кажется, будто на бетонных блоках появятся два орла и надписи. Посмотрим, как получится в итоге.

Раскрашивали укрытия в Белгороде и раньше. Иногда это делали самые настоящие художники как, например, в Белгородском зоопарке. А иногда — обычные вандалы. За это, кстати, наказывают.

Новые креативные укрытия в БелгородеНовые креативные укрытия в Белгороде
Новые креативные укрытия в БелгородеНовые креативные укрытия в Белгороде
Новые креативные укрытия в БелгородеНовые креативные укрытия в Белгороде
Новые креативные укрытия в Белгороде
Фото: Go31
А так вообще можно? В мэрии Белгорода прокомментировали раскраску укрытий в зоопарке
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Вандализм#Арт#Новости Белгорода#Художники#Белгород#Уличное искусство#Укрытие
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