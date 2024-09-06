Ещё одно укрытие в Белгороде решили разукрасить

Бетонные блоки на «Водстрое» в Белгороде разрисовали

В этот раз вандалы ни при чём. Видно, что рука у художника набита. Работы пока не закончены, но уже проглядывается целая картинка. Заметили креативное решение у торгового центра «Атлас» на Водстрое журналисты Go31.