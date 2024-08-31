В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?

Однако в Белгороде всё же уже происходили случаи, когда укрытий и места в них хватало не всем. Особенно часто это происходило на пляже. Кроме того, поступали отдельные жалобы по этому поводу. Также один раз белгородцы заметили, как кто-то пытался укрыться внутри бетонной трубы во время РО, т. к. укрытия рядом не оказалось.