В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Белгородец запечатлел на видео обстановку в парке Победа, которую он наблюдал во время вчерашнего вечернего обстрела областного центра. На видео — толпятся у модульного укрытия. В том числе женщина с маленьким ребёнком на руках.
Прятаться в уже заполненном укрытии пытались белгородцы или ждали отбоя ракетной опасности, неизвестно. Некоторые читатели белгородских медиа пишут, что люди там всё-таки ждали отбоя, а не прятались, другая часть читателей предполагает, что на самом деле пытались укрыться, а конструкция оказалась уже заполнена людьми.
Однако в Белгороде всё же уже происходили случаи, когда укрытий и места в них хватало не всем. Особенно часто это происходило на пляже. Кроме того, поступали отдельные жалобы по этому поводу. Также один раз белгородцы заметили, как кто-то пытался укрыться внутри бетонной трубы во время РО, т. к. укрытия рядом не оказалось.