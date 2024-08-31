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Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Укрытие в парке Победы

В Белгороде мать и ребёнок стояли у укрытия при РО — не было места или ждали отбоя?

31 августа 2024, 13:14
Фото: Белгород Молния
Укрытие в парке Победы

Белгородка с ребёнком оказалась рядом со столпившимися у укрытия во время РО

Белгородец снял видео в парке Победа во время вчерашнего обстрела, где люди толпятся у модульного укрытия. Среди белгородцев также нет единого мнения о том, прятаться ли пытались люди в конструкции, где не хватило места даже матери с ребёнком, или ждали отбоя РО.

Белгородец запечатлел на видео обстановку в парке Победа, которую он наблюдал во время вчерашнего вечернего обстрела областного центра. На видео — толпятся у модульного укрытия. В том числе женщина с маленьким ребёнком на руках.

Прятаться в уже заполненном укрытии пытались белгородцы или ждали отбоя ракетной опасности, неизвестно. Некоторые читатели белгородских медиа пишут, что люди там всё-таки ждали отбоя, а не прятались, другая часть читателей предполагает, что на самом деле пытались укрыться, а конструкция оказалась уже заполнена людьми.

Однако в Белгороде всё же уже происходили случаи, когда укрытий и места в них хватало не всем. Особенно часто это происходило на пляже. Кроме того, поступали отдельные жалобы по этому поводу. Также один раз белгородцы заметили, как кто-то пытался укрыться внутри бетонной трубы во время РО, т. к. укрытия рядом не оказалось.

Белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе во время обстрела
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