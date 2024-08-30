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Updated Сегодня, 18:51

Очевидец обстрела

«Не успевали добежать до укрытий»: белгородцы — о вечернем обстреле

30 августа 2024, 18:49
Фото: РИА «Новости»
Очевидец обстрела

Белгородцы не успевали добежать до укрытий при вечернем обстреле

Один из очевидцев рассказал, как люди при первых взрывах бежали до укрытий, расположенных у «Сити Молла», в надежде спрятаться, но не успели и упали. Подробности он сообщил журналистам РИА «Новости».

Некоторые белгородцы пытались спрятаться от обстрелов в укрытиях, но не успели до них добежать, вспоминает мужчина.

«Услышали взрыв и спрятались. Потом смотрим, люди побежали в укрытие, но не успели и упали», — рассказал очевидец.

Сам белгородец в этот момент находился в «Сити Молле» с другом — у того сильно посекло машину. Судя по кадрам видеозаписи, осколки насквозь пробили автомобиль. Сами мужчины чудом не пострадали.

Очевидец — об обстреле
Видео: РИА «Новости»

По предварительной информации, пострадали 14 человек, ещё около четырёх погибли. Гладков в первые полчаса после обстрела сообщал об одном погибшем и семи раненых.

#Александра Склярова#Видео#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Обстрел Белгорода 30 августа: что произошло
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