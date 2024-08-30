«Не успевали добежать до укрытий»: белгородцы — о вечернем обстреле

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
Некоторые белгородцы пытались спрятаться от обстрелов в укрытиях, но не успели до них добежать, вспоминает мужчина.
«Услышали взрыв и спрятались. Потом смотрим, люди побежали в укрытие, но не успели и упали», — рассказал очевидец.
Сам белгородец в этот момент находился в «Сити Молле» с другом — у того сильно посекло машину. Судя по кадрам видеозаписи, осколки насквозь пробили автомобиль. Сами мужчины чудом не пострадали.
По предварительной информации, пострадали 14 человек, ещё около четырёх погибли. Гладков в первые полчаса после обстрела сообщал об одном погибшем и семи раненых.