«Не успевали добежать до укрытий»: белгородцы — о вечернем обстреле

Белгородцы не успевали добежать до укрытий при вечернем обстреле

Один из очевидцев рассказал, как люди при первых взрывах бежали до укрытий, расположенных у «Сити Молла», в надежде спрятаться, но не успели и упали. Подробности он сообщил журналистам РИА «Новости».