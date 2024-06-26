«Люди бегут под взрывы»: белгородцы требуют больше укрытий на ж/д вокзале

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Белгородцы попросили установить укрытия на платформах железнодорожного вокзала в Белгороде.
Одна из местных жительниц рассказала, что её мама уже несколько раз оказывалась в ситуации, когда электричка прибывала на пятый или шестой путь, а люди бежали до бетонных блоков на первой платформе, пока у них над головами гремели взрывы.
«Возможно, можно решить этот вопрос хотя бы одним-двумя укрытиями на платформах, на которые чаще всего приходят поезда и электрички», — написала белгородка.
Девушке в комментариях ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он пояснил, что установить модульные укрытия на платформах просто невозможно — платформы для этого слишком узкие.
Напомним, недавно белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий в Центральном парке. Несколько установленных ранее модульный конструкций пропали.