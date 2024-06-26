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Ж/д вокзал

«Люди бегут под взрывы»: белгородцы требуют больше укрытий на ж/д вокзале

26 июня 2024, 16:03
Фото: bel.ru
Ж/д вокзал

Белгородские власти ответили, появится ли больше укрытий на ж/д вокзале

Жители Белгородской области в очередной раз пожаловались на отсутствие укрытий. В этот раз — на железнодорожном вокзале. Им ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Белгородцы попросили установить укрытия на платформах железнодорожного вокзала в Белгороде.

Одна из местных жительниц рассказала, что её мама уже несколько раз оказывалась в ситуации, когда электричка прибывала на пятый или шестой путь, а люди бежали до бетонных блоков на первой платформе, пока у них над головами гремели взрывы.

«Возможно, можно решить этот вопрос хотя бы одним-двумя укрытиями на платформах, на которые чаще всего приходят поезда и электрички», — написала белгородка.

Девушке в комментариях ответил министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Он пояснил, что установить модульные укрытия на платформах просто невозможно — платформы для этого слишком узкие.

Напомним, недавно белгородцы пожаловались на отсутствие укрытий в Центральном парке. Несколько установленных ранее модульный конструкций пропали.

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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Жд вокзал#Жалобы#Сергей евтушенко#Белгород#Укрытия
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