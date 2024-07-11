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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Ракетная опасность

Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»

11 июля 2024, 16:40
Фото: Белгород №1
Ракетная опасность
Люди из Белгорода не смогли найти укрытие во время ракетной опасности на пляже «Берега» и были вынужденные стоять снаружи. Подобное уже случалось несколько раз. Проблема отсутствия достаточного количества укрытий становится всё актуальнее.

Сегодня во время ракетной опасности людям, отдыхавшим на пляже «Берега» в Белгороде не хватило места в укрытиях. Белгородцы стояли снаружи, сбившись в группы либо подальше друг от друга.

На белгородском пляже люди не поместились в укрытияхНа белгородском пляже люди не поместились в укрытиях
На белгородском пляже люди не поместились в укрытиях
Фото: Белгород №1

Напомним, что подобная ситуация уже происходила несколько раз. Один из случаев произошёл 1 июня, а второй ещё в мае.

Видео: Белгород №1
Люди, которым не хватило места в укрытиях в маеЛюди, которым не хватило места в укрытиях в мае
Люди, которым не хватило места в укрытиях в маеЛюди, которым не хватило места в укрытиях в мае
Люди, которым не хватило места в укрытиях в мае
Фото: Белгород №1

Ранее из-за нехватки укрытий в некоторых частях города белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе. Это случилось в парке Памяти недалеко от ЦМИ.

Белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе во время обстрела
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