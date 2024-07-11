Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»

Люди из Белгорода не смогли найти укрытие во время ракетной опасности на пляже «Берега» и были вынужденные стоять снаружи. Подобное уже случалось несколько раз. Проблема отсутствия достаточного количества укрытий становится всё актуальнее.

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