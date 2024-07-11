Не хватило места: белгородцы снова не поместились в укрытия на пляже «Берега»

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Сегодня во время ракетной опасности людям, отдыхавшим на пляже «Берега» в Белгороде не хватило места в укрытиях. Белгородцы стояли снаружи, сбившись в группы либо подальше друг от друга.
Напомним, что подобная ситуация уже происходила несколько раз. Один из случаев произошёл 1 июня, а второй ещё в мае.
Ранее из-за нехватки укрытий в некоторых частях города белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе. Это случилось в парке Памяти недалеко от ЦМИ.