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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Икона в укрытии в Белгороде.

И спрятался, и помолился: в укрытии в Белгороде обнаружили икону

22 августа 2024, 07:34
Фото: bel.ru
Икона в укрытии в Белгороде.

В одном из укрытий в Белгороде появилась икона

Вместо привычных плакатов по оказанию первой помощи белгородцев в укрытии встретила икона. Когда она появилась в модульной конструкции на перекрёстке на улице Щорса — неизвестно, но теперь жители точно будут в безопасности во время обстрела.

В одном из модульных укрытий на перекрёстке на улице Щорса, рядом с переходом между детской поликлиникой № 4 и торговым центром «Семейный», белгородцы обнаружили необычную находку — неизвестные повесили внутри икону.

Теперь жители, прячась в этом модуле, возможно, будут защищены чуть больше, чем все остальные. Или хотя бы смогут помолиться за свою безопасность.

Это не первый случай, когда горожане, находя убежище в таких конструкциях, обнаруживают там сюрпризы. Иногда они бывают приятными, например, в мае в одном из укрытий появилась игра в крестики-нолики, а иногда — не очень.

Икона в укрытии в Белгороде.Икона в укрытии в Белгороде.
Икона в укрытии в Белгороде.
Фото: bel.ru
Чтобы не было скучно: в укрытии в Белгороде можно сыграть в крестики-нолики
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Фотофакт#Новости Белгорода#Икона#Белгород#Укрытие
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