И спрятался, и помолился: в укрытии в Белгороде обнаружили икону

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В одном из модульных укрытий на перекрёстке на улице Щорса, рядом с переходом между детской поликлиникой № 4 и торговым центром «Семейный», белгородцы обнаружили необычную находку — неизвестные повесили внутри икону.
Теперь жители, прячась в этом модуле, возможно, будут защищены чуть больше, чем все остальные. Или хотя бы смогут помолиться за свою безопасность.
Это не первый случай, когда горожане, находя убежище в таких конструкциях, обнаруживают там сюрпризы. Иногда они бывают приятными, например, в мае в одном из укрытий появилась игра в крестики-нолики, а иногда — не очень.