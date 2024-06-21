bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

Укрытие

«Прятаться под лавочками?»: белгородцы не нашли укрытий в Центральном парке

21 июня 2024, 16:13
Фото: Bel.ru
Укрытие

Мэрия Белгорода прокомментировала отсутствие укрытий в районе парка

Сегодня белгородцам в Центральном парке во время ракетной опасности было негде прятаться. А всё потому, что несколько ранее установленных укрытий пропали. В мэрии Белгорода ответили, куда и почему.

Белгородка рассказала, что утром 21 июня, когда объявили ракетную опасность, она вместе с ребёнком находилась на улице в районе Дворца культуры «Энергомаш». Оказалось, что укрытия, которые были расположены на аллее в Центральном парке, у нового фонтана «Кувшинка» и около Дворца культуры, убрали. Спрятаться было негде.

«Там на аллее куча новых лавочек, вечерами толпы народа. Все прятались в эти укрытия, а теперь негде! Люди с колясками сегодня стояли в ужасе! Рядом два фонтана, где гуляют дети! А ближайшее укрытие около дороги на Мичурина, туда бежать? И на деревянной площадке напротив „Октября“ стоит одно укрытие, родители спрятали детей, а сами не влезли! Решите, пожалуйста, проблему. Или прятаться под новыми лавочками?!» — написала Оксана.

В мэрии города Белгорода ответили, что данные укрытия временно, на период проведения работ в парке, размещала подрядная организация.

Потребность в установке дополнительных защитных сооружений в Центральном парке видим, в плане ставим в приоритет.
мэрия Белгорода

Ранее жители уже жаловались на отсутствие укрытий в Центральном парке. Тогда мэр областного центра Валентин Демидов ответил, что укрытия в парке есть. Они расположены на аллее от улицы Мичурина, на пешеходной дорожке по ул. Островского, а также возле детской площадки.

Нет укрытий? Можно ли спрятаться от обстрелов в Центральном парке Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы во время ракетной опасности не смогли зайти в заваленное хламом укрытие«Хочется, чтобы не пригодились»: укрытия появляются в удалённом от границы городеВместо кровати — инструкция по медпомощи: белгородцы расширяют функционал укрытий
#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Мэрия#Жалобы#Белгород#Укрытия#Ракетная опасность
Подпишитесь
Мирный житель пострадал из-за обстрела Шебекино
Сегодня, 13:30
Без взяток или натаскивание школьников: стоит отменять ЕГЭ в России спустя 23 года?
Сегодня, 09:29
Останется ли пешеходный переход через Ватутина: что изменилось по ходу реконструкции?
Сегодня, 06:38
Врач по телефону: кто будет помогать спасать людей до приезда скорой помощи?
Сегодня, 14:05
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
Сегодня, 14:39
Филиал Белгородэнерго восстановил электроснабжение большей части потребителей
Сегодня, 09:27