«Прятаться под лавочками?»: белгородцы не нашли укрытий в Центральном парке

Белгородка рассказала, что утром 21 июня, когда объявили ракетную опасность, она вместе с ребёнком находилась на улице в районе Дворца культуры «Энергомаш». Оказалось, что укрытия, которые были расположены на аллее в Центральном парке, у нового фонтана «Кувшинка» и около Дворца культуры, убрали. Спрятаться было негде.