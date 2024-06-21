«Прятаться под лавочками?»: белгородцы не нашли укрытий в Центральном парке

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Белгородка рассказала, что утром 21 июня, когда объявили ракетную опасность, она вместе с ребёнком находилась на улице в районе Дворца культуры «Энергомаш». Оказалось, что укрытия, которые были расположены на аллее в Центральном парке, у нового фонтана «Кувшинка» и около Дворца культуры, убрали. Спрятаться было негде.
«Там на аллее куча новых лавочек, вечерами толпы народа. Все прятались в эти укрытия, а теперь негде! Люди с колясками сегодня стояли в ужасе! Рядом два фонтана, где гуляют дети! А ближайшее укрытие около дороги на Мичурина, туда бежать? И на деревянной площадке напротив „Октября“ стоит одно укрытие, родители спрятали детей, а сами не влезли! Решите, пожалуйста, проблему. Или прятаться под новыми лавочками?!» — написала Оксана.
В мэрии города Белгорода ответили, что данные укрытия временно, на период проведения работ в парке, размещала подрядная организация.
Потребность в установке дополнительных защитных сооружений в Центральном парке видим, в плане ставим в приоритет.
мэрия Белгорода
Ранее жители уже жаловались на отсутствие укрытий в Центральном парке. Тогда мэр областного центра Валентин Демидов ответил, что укрытия в парке есть. Они расположены на аллее от улицы Мичурина, на пешеходной дорожке по ул. Островского, а также возле детской площадки.