Белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе во время обстрела

В парке Памяти в Белгороде «забыли» поставить укрытия

Ракетную опасность давно объявляют в Белгороде несколько раз за день, а укрытий в городе до сих пор не хватает. В этот раз местной жительнице пришлось прятаться в бетонной трубе. В администрации ответили на жалобы белгородцев.

Сюжет Новости Белгорода