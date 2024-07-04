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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Бетонная труба, где прятались белгородцы во время РО

Белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе во время обстрела

4 июля 2024, 15:05
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова в ВК
Бетонная труба, где прятались белгородцы во время РО

В парке Памяти в Белгороде «забыли» поставить укрытия

Ракетную опасность давно объявляют в Белгороде несколько раз за день, а укрытий в городе до сих пор не хватает. В этот раз местной жительнице пришлось прятаться в бетонной трубе. В администрации ответили на жалобы белгородцев.

Белгородка пожаловалась на отсутствие укрытий в парке Памяти, который находится возле Центра молодёжных инициатив.

По словам местной жительницы, вчера, 3 июля, она была в парке, когда объявили ракетную опасность. Модульных укрытий рядом не оказалось, поэтому ей и ещё одной девушке с ребёнком пришлось прятаться в бетонной трубе.

«Парк памяти, возле ЦМИ, — нет ни одного модуля укрытия! Вчера во время РО прятались в бетонной трубе, я и девушка с ребёнком», — написала Эмилия.

Другая женщина рассказала, что укрытий нет и на участке от ж/д моста на «Водстрое» до остановки «Футбольный манеж».

«Спрятаться в случае РО там негде, так как этот мост — протяжённый, открытый участок дороги. Прошу рассмотреть вопрос об установке укрытия, может, из блоков или песка, на месте соединения улиц Белгородской сирени и Щорса, или другом месте, чтоб в случае сирены можно было добежать. По дороге ходят дети, спортсмены, другого менее опасного пути нет», — поделилась Галина.

Не хватает модульных конструкций и на пляже «Лазурный».

«Хотелось бы, чтобы установили модульное укрытие на пляже „Лазурный“. Очень страшно находится с детьми на пляже, когда при объявлении ракетной опасности защищают только мешки с песком», — обратилась к губернатору Надежда.

Мэрия города Белгорода ответила жительницам. В администрации сообщили, что работа по установке модульных укрытий ещё продолжается, планируется установить дополнительные модули и на пляже, и в парке.

На мостах устанавливать укрытия невозможно, в связи с тем, что превышение тоннажной нагрузки, помимо рассчитанного трафика, может привести к обрушению критической инфраструктуры. Рассматриваем варианты размещения на подходе и подъезде к ним.
мэрия Белгорода

Напомним, недавно белгородцы также пожаловались на отсутствие укрытий на реконструируемом участке автодороги на северном въезде в город, где образуются серьёзные пробки.

«Обстановка сложная»: Гладков прокомментировал пробки на северном въезде в Белгород
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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Обстрел#Парк памяти#Укрытия#Пляж Лазурный
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