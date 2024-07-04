Белгородцам пришлось прятаться в бетонной трубе во время обстрела

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Белгородка пожаловалась на отсутствие укрытий в парке Памяти, который находится возле Центра молодёжных инициатив.
По словам местной жительницы, вчера, 3 июля, она была в парке, когда объявили ракетную опасность. Модульных укрытий рядом не оказалось, поэтому ей и ещё одной девушке с ребёнком пришлось прятаться в бетонной трубе.
«Парк памяти, возле ЦМИ, — нет ни одного модуля укрытия! Вчера во время РО прятались в бетонной трубе, я и девушка с ребёнком», — написала Эмилия.
Другая женщина рассказала, что укрытий нет и на участке от ж/д моста на «Водстрое» до остановки «Футбольный манеж».
«Спрятаться в случае РО там негде, так как этот мост — протяжённый, открытый участок дороги. Прошу рассмотреть вопрос об установке укрытия, может, из блоков или песка, на месте соединения улиц Белгородской сирени и Щорса, или другом месте, чтоб в случае сирены можно было добежать. По дороге ходят дети, спортсмены, другого менее опасного пути нет», — поделилась Галина.
Не хватает модульных конструкций и на пляже «Лазурный».
«Хотелось бы, чтобы установили модульное укрытие на пляже „Лазурный“. Очень страшно находится с детьми на пляже, когда при объявлении ракетной опасности защищают только мешки с песком», — обратилась к губернатору Надежда.
Мэрия города Белгорода ответила жительницам. В администрации сообщили, что работа по установке модульных укрытий ещё продолжается, планируется установить дополнительные модули и на пляже, и в парке.
На мостах устанавливать укрытия невозможно, в связи с тем, что превышение тоннажной нагрузки, помимо рассчитанного трафика, может привести к обрушению критической инфраструктуры. Рассматриваем варианты размещения на подходе и подъезде к ним.
мэрия Белгорода
Напомним, недавно белгородцы также пожаловались на отсутствие укрытий на реконструируемом участке автодороги на северном въезде в город, где образуются серьёзные пробки.