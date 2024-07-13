В Белгороде обвалился асфальт под бетонным укрытием у ТЦ «Атлас» на Водстрое

Ранее белгородка пожаловалась на пляж «Лазурный». А точнее — на отсутствие там безопасных укрытий. На пляже расположены навес и мешки с песком. На вопрос об этом Редакции Бел.Ру там заявили, что нормативные правовые акты по гражданской обороне, которые регламентируют порядок и требования к установке защитных сооружений, выполнены в полном объёме. Также администрация аквапарка сослалась на заявление Вячеслава Гладкова, что «оптимальным вариантом для укрытий на пляжах станут мешки с песком».