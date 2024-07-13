В Белгороде обвалился асфальт под бетонным укрытием у ТЦ «Атлас» на Водстрое

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Перед торговым центром «Аталас» напротив остановки общественного транспорта «Водстрой» провалился асфальт. На участке, где образовалась огромная яма, стояло укрытие из бетонных блоков. Его установили ещё зимой. Провал уходит на глубину практически в два метра.
Ранее белгородка пожаловалась на пляж «Лазурный». А точнее — на отсутствие там безопасных укрытий. На пляже расположены навес и мешки с песком. На вопрос об этом Редакции Бел.Ру там заявили, что нормативные правовые акты по гражданской обороне, которые регламентируют порядок и требования к установке защитных сооружений, выполнены в полном объёме. Также администрация аквапарка сослалась на заявление Вячеслава Гладкова, что «оптимальным вариантом для укрытий на пляжах станут мешки с песком».