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Провалившийся асфальт

В Белгороде обвалился асфальт под бетонным укрытием у ТЦ «Атлас» на Водстрое

13 июля 2024, 11:35
Фото: Блэтгород
Провалившийся асфальт
Как сообщают белгородские медиа, бетонные блоки у ТЦ напротив остановки «Водстрой» установили ещё зимой. На данный момент на входе в торговый центр образовалась практически двухметровая яма.

Перед торговым центром «Аталас» напротив остановки общественного транспорта «Водстрой» провалился асфальт. На участке, где образовалась огромная яма, стояло укрытие из бетонных блоков. Его установили ещё зимой. Провал уходит на глубину практически в два метра.

Провалившийся асфальт под бетонными блокамиПровалившийся асфальт под бетонными блоками
Провалившийся асфальт под бетонными блокамиПровалившийся асфальт под бетонными блоками
Провалившийся асфальт под бетонными блокамиПровалившийся асфальт под бетонными блоками
Провалившийся асфальт под бетонными блокамиПровалившийся асфальт под бетонными блоками
Провалившийся асфальт под бетонными блоками
Фото: Блэтгород

Ранее белгородка пожаловалась на пляж «Лазурный». А точнее — на отсутствие там безопасных укрытий. На пляже расположены навес и мешки с песком. На вопрос об этом Редакции Бел.Ру там заявили, что нормативные правовые акты по гражданской обороне, которые регламентируют порядок и требования к установке защитных сооружений, выполнены в полном объёме. Также администрация аквапарка сослалась на заявление Вячеслава Гладкова, что «оптимальным вариантом для укрытий на пляжах станут мешки с песком».

Не обязаны: в белгородском аквапарке прокомментировали отсутствие бетонных укрытий
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