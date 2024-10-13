В Белгороде автобус наехал на женщину на пешеходном переходе

42-летний водитель «Паз 320402-03» двигался по улице Энергетиков в направлении Макаренко, возле дома №2 по улице Рабочая он при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество женщине, которая шла по пешеходному переходу «на зелёный». Автобус наехал на 43-летнюю пешехода. Женщина получила травмы.