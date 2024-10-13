bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 октября, 13:27

Published 13 октября, 13:27

Modified 13 октября, 13:27

Updated 13 октября, 13:27

В Белгороде автобус наехал на женщину на пешеходном переходе

В Белгороде автобус наехал на женщину на пешеходном переходе

13 октября 2024, 13:27
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
43-летняя белгородка переходила через дорогу «на зелёный». На неё наехал автобус, который не предоставил ей преимущество после поворота налево.

Автобус наехал на женщину на пешеходном переходе в Белгороде. В Госавтоинспекции поделились подробностями инцидента 12 октября.

42-летний водитель «Паз 320402-03» двигался по улице Энергетиков в направлении Макаренко, возле дома №2 по улице Рабочая он при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество женщине, которая шла по пешеходному переходу «на зелёный». Автобус наехал на 43-летнюю пешехода. Женщина получила травмы.

Ранее стало известно, что вчера, 12 октября, в Белгородской области в аварии погибла женщина.

В Белгородской области в аварии погибла женщина
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец погиб в аварии из-за сердечного приступаПосле аварии с автобусом в Белгороде пришлось перекрыть выделенку
#Алёна Мальцева#Видео#ДТП#Происшествия#Пешеход#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика