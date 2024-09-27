Сирена ракетной угрозы: опасна ли для психики детей? Отвечает психолог

Дети в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте испытывают нервное возбуждение, любопытство, задают множество вопросов, т. к. это возраст «почемучек»: «А что будет, если…? Как правило, (не у всех, но у большинства местных жителей) дети в этом возрасте за два с лишним года уже усвоили алгоритм действий при срабатывании сирены. Для них это как игра или ритуал: при звучании сигнала идёт чёткая последовательность действий — идём в безопасное место, садимся, смотрим предупреждение в телефоне, ждём отбоя и т. п.