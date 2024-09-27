Сирена ракетной угрозы: опасна ли для психики детей? Отвечает психолог

Posted 27 сентября, 06:08
Published 27 сентября, 06:08
Modified 27 сентября, 06:10
Updated 27 сентября, 06:10
На наши вопросы ответила психолог Анастасия Афанасенко.
— Опасно ли звучание сирены о ракетной опасности для психики ребёнка? По каким причинам?
— Само по себе звучание сирены не приносит вреда психике. Это такой же звук, как и многие другие. Но он сигнализирует о возможной опасности. Значение имеет то, каким смыслом ребёнок наделяет этот сигнал. Насколько он понимает факт опасности.
А помогают с детства понимать факт опасности (и многие другие факты) наши зеркальные нейроны. Это такие структуры в нашем мозге, которые позволяют копировать и повторять поведение и сигналы окружающих, распознавать их намерения, эмоции, прогнозировать реакции.
Если ребёнок видит паникующих, разбегающихся, кричащих или возмущающихся взрослых — он «скопирует» это поведение и «считает» эмоциональное состояние. Проще говоря — отреагирует по образцу.
Пугаются все вокруг — пугается и ребёнок. Начинается суета — суетится и ребёнок. Потому что у него нет иного понимания происходящего, кроме того, что он наблюдает. Задача взрослых — дать ему образец безопасного поведения и способы совладания со стрессом.
— Как частые сигналы о ракетной опасности могут отразиться на психике ребёнка? Какие фобии могут сформироваться?
— Психика детей намного более гибкая, чем у взрослых. У детей высокие адаптивные ресурсы: проще говоря, они легче приспосабливаются и принимают обстоятельства такими, какие они есть.
Взрослым же намного сложнее: они знают, как было «до», как может быть по-другому, и представляют, как может быть «после», в будущем. А дети живут «здесь и сейчас», для них жизнь такая — с укрытиями, «бахами», сиренами, отбоями. Они принимают её как единственную возможную реальность без сожалений и ожиданий.
Поэтому в большинстве случаев дети со временем перестают воспринимать сигналы ракетной опасности как нечто необычное и ужасное, они быстро привыкают и живут дальше.
Настороженность родителей, педагогов и психологов могут вызвать симптомы острого стрессового, посттравматического расстройства, когда ребёнок пережил действительно тяжёлые, пугающие жизненные ситуации, физические повреждения, шок, потерю близкого человека, смену места жительства и т. д. Для них какие-то громкие звуки, запахи, темнота, даже прикосновения и резкие движения могут стать триггером и спровоцировать оцепенение, регресс развития или резкий выплеск негативных эмоций.
Диагностикой и терапией таких проблем занимаются специалисты, медики, психиатры и психологи.
— В каком возрасте дети чаще всего негативно реагируют на звучание сирены? С чем это связано?
— В каждом возрастном периоде у ребёнка разный уровень осознанности и эмоционального интеллекта. Малыши чаще всего не понимают звукового сигнала опасности, потому что у них ещё другая система сигналов. В любой непонятной ситуации, при быстро меняющихся событиях, малыши начинают плакать. Это естественная реакция, когда ребёнка резко хватают, поднимают, тащат, бегут с ним к укрытию и т. д.
Дети в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте испытывают нервное возбуждение, любопытство, задают множество вопросов, т. к. это возраст «почемучек»: «А что будет, если…? Как правило, (не у всех, но у большинства местных жителей) дети в этом возрасте за два с лишним года уже усвоили алгоритм действий при срабатывании сирены. Для них это как игра или ритуал: при звучании сигнала идёт чёткая последовательность действий — идём в безопасное место, садимся, смотрим предупреждение в телефоне, ждём отбоя и т. п.
В образовательных учреждениях этот алгоритм отточен и не вызывает непонимания или негатива, потому что «так надо». А вот дома или на улице ребёнок наблюдает вариации поведения. И вот тут возникает «когнитивный диссонанс»: «Сирена сработала, а мама с папой её игнорируют и продолжают сидеть перед телевизором, почему? А так можно? А почему им можно, а мне нет?».
— Почему дети подросткового возраста игнорируют сигналы тревоги?
— Как раз подростковый возраст — это период взросления через протест. Подросток утверждает себя, отвоёвывает собственную точку зрения и место в обществе сверстников. Многие дети методом пробы проверяют реакцию взрослых: «Если я нарушу правила и проигнорирую сирену — что будет? Разозлится учитель? Родители пойдут прятаться без меня?» и т. п. Может доходить до провокаций.
Другие испытывают необходимость показать свою несгибаемость, храбрость и бравируют перед окружающими: «Да ничего мне не будет! Я не боюсь! Пусть малыши прячутся, а я уже взрослый».
А некоторые практикуют поведение, перенятое у окружения: «Никто из моих родных или друзей не бежит в укрытие, и я не буду».
Важно не провоцировать ребёнка, не угрожать и не шантажировать. А мягко и настойчиво объяснять, что жизнь и здоровье важнее мнения окружающих, что вы, как близкий человек, волнуетесь за него и его безопасность, поэтому пренебрегать мерами предосторожности не нужно, даже если кажется, что не «бахнет».
— Как поддержать ребенка в ситуации опасности (во время обстрела, работы сирены)?
— Помимо поддержки в самой ситуации опасности, ребёнку (и взрослому не помешает) важно отреагировать эмоции. Не копить тревожные и негативные настроения, а избавиться от них экологично для окружающих. Можно позволить ребёнку «побеситься», побегать, попрыгать после ракетной опасности, покататься по полу, побить подушку, слепить что-то из пластилина, разрушить постройку из кубиков, нарисовать чудище на бумаге и порвать листочек и т. п. Иначе напряжение будет искать другой выход через спонтанные конфликты со сверстниками, истерики, ночные кошмары, грызение ногтей, проблемы с пищеварением и т. д.
Кроме того, негативные впечатления можно скомпенсировать позитивными: проводите больше времени вместе, после тревожного дня испеките пирог или посмотрите семейный мультфильм, прочитайте добрую сказку на ночь. Чтобы у ребёнка пополнялся багаж тёплых воспоминаний из детства. Когда он вырастет, он будет вспоминать не сирену, мрачные подвалы и укрытия, а время, проведённое вместе.
Добавление к вышесказанному, простые рекомендации в карточках от Московского государственного психолого-педагогического университета.
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