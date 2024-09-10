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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:33

Белгородцы просят убрать голосовые оповещения о ракетной опасности

Уберут ли голосовое оповещение о ракетной опасности в Белгородской области?

10 сентября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы просят убрать голосовые оповещения о ракетной опасности

Белгородцы просят отключать голосовое оповещение после сирены хотя бы ночью

Жителям региона, судя по комментариям в Сети, надоело голосовое оповещение о ракетной опасности, которое включают после сирены. Белгородцы интересуются, есть ли возможность его отменить. Ответил губернатор.

«Можно ли не включать голосовое оповещение после сирены хотя бы ночью?» — такой вопрос прозвучал накануне во время прямого эфира главы региона.

Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что голосовое оповещение после сирены — требование федерального МЧС. Пока в регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка, требование это будут выполнять.

Я согласен, что удовольствия никакого нет — ни по сирене, ни по «голосу». Но думаю, что вы согласитесь: это то, что спасает жизни тысяч людей.
Вячеслав Гладков

Белгородцы ранее просили сократить время работы сирены по ночам — с трёх минут до 30 секунд, а также убрать оповещение об отбое ракетной опасности. Однако в мэрии ответили, что этого делать не будут.

Интересно, что даже питомцы белгородцев уже привыкли к сирене и уведомлениям о ракетной опасности.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#Голосовое оповещение#Ракетная опасность
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