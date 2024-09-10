Уберут ли голосовое оповещение о ракетной опасности в Белгородской области?

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«Можно ли не включать голосовое оповещение после сирены хотя бы ночью?» — такой вопрос прозвучал накануне во время прямого эфира главы региона.
Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что голосовое оповещение после сирены — требование федерального МЧС. Пока в регионе сохраняется неспокойная оперативная обстановка, требование это будут выполнять.
Я согласен, что удовольствия никакого нет — ни по сирене, ни по «голосу». Но думаю, что вы согласитесь: это то, что спасает жизни тысяч людей.
Вячеслав Гладков
Белгородцы ранее просили сократить время работы сирены по ночам — с трёх минут до 30 секунд, а также убрать оповещение об отбое ракетной опасности. Однако в мэрии ответили, что этого делать не будут.
Интересно, что даже питомцы белгородцев уже привыкли к сирене и уведомлениям о ракетной опасности.