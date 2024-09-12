«Дети получают аномалии развития»: экс-депутат предложил отключить сирены

Posted 12 сентября, 13:07
Published 12 сентября, 13:07
Modified 12 сентября, 13:09
Updated 12 сентября, 13:09
Бывший депутат Железногорской городской думы, а ныне курский общественник Сергей Григорьев предложил отменить сирены в регионе. По его мнению, сирена не только расшатывает нервы людям, но и сеет панику среди курян. И как ни парадоксально, чем чаще она включается, тем меньше ей придают значения.
Григорьев считает, что необходимо «обратиться к здравому смыслу» и опыту других регионов, например, Брянской области.
Там ракетную опасность объявляют только в приграничье, где существует реальная угроза прилёта, а ночью сирены не включают вообще. Брянские власти считают, что эффективность сирены на неприграничных территориях «равна нулю».
«Мне кажется, что система постоянного запускания во всей Курской области ракетной опасности за последние месяцы ни к чему положительному не привела. Да, Льгов обстреливали кассетными боеприпасами, были прилёты, под Курчатовом, в Курск прилетало. Но остальные районы — северные, восточные — для чего они вздрагивают ночью от воя сирен? Для чего дети получают аномалии развития, пугаются и воют домашние животные?» — говорит Григорьев.
Порядок работы сирены ранее определили сами жители, проголосовав в соцсетях бывшего губернатора Романа Старовойта. Григорьев намерен запустить петицию, чтобы пересмотреть решение.
В среду, 11 сентября, в Курской области сирену запускали 12 раз. Для сравнения, в Белгородской области — только один.
Выключить сирены ночью белгородцы просили ещё в начале лета. Тогда мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что мера вынужденная, отменить её нельзя. Во время реальной угрозы жители могут проснуться и укрыться в безопасном месте.
К вопросу о ночном сигнале тревоги вернулись в августе. Белгородка попросила хотя бы сократить время с трёх минут до 30 секунд, а отбой — убрать. Просьбу не удовлетворили — это бы нарушило нормативные акты.
Но жители сдаваться не стали. Вновь тему подняли уже в сентябре. Тогда попросили отказаться хотя бы от голосового оповещения — о ракетной опасности и непосредственно отбое. Власти оказались непреклонны: губернатор, во-первых, объяснил — это требование регионального МЧС, а, во-вторых, согласился, что приятного мало, но сирена спасает жизни людей.