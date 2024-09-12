«Дети получают аномалии развития»: экс-депутат предложил отключить сирены

Общественник Григорьев создаст петицию по отключению сирены в Курской области

Сюжет Черноземье

Теперь сирена ракетной опасности не умолкает в Курской области. Там она за день может звучать даже чаще, чем в Белгородской. Люди негодуют и просят отключить сигнал, мотивируя просьбу опытом соседнего региона и расшатанными нервами, пишут «Курские известия». А что в Белгородской области?