Сирены больше не нужны — о ракетной опасности белгородцев предупредят попугаи

Белгородцы поделились видео, на котором животные повторяют сирену

Реалии нашего времени отражаются не только на людях, но и на животных. Попугай одного из жителей Белгородской области научился предупреждать своего хозяина о ракетной опасности. А в Белгородском районе ему в унисон сиреной завыл пёс.