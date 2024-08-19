Сирены больше не нужны — о ракетной опасности белгородцев предупредят попугаи

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Рассылка от РСЧС теперь приходит и на животных, возможно, даже быстрее, чем на смартфоны. Попугай жителя Белгородской области научился произносить фразу «ракетная опасность». Видимо, он слышал предупреждение о тревоге так часто, что запомнил его.
А аккомпанировать ему будет пёс из Белгородского района. Животное тоже реагирует на звук сирены по-особенному: начинает выть в унисон.
Теперь громкоговорители можно вовсе отключить и сэкономить много бюджетных средств.