bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Попугаи, фото тематическое.

Сирены больше не нужны — о ракетной опасности белгородцев предупредят попугаи

19 августа 2024, 14:33
Фото: 1MI
Попугаи, фото тематическое.

Белгородцы поделились видео, на котором животные повторяют сирену

Реалии нашего времени отражаются не только на людях, но и на животных. Попугай одного из жителей Белгородской области научился предупреждать своего хозяина о ракетной опасности. А в Белгородском районе ему в унисон сиреной завыл пёс.

Рассылка от РСЧС теперь приходит и на животных, возможно, даже быстрее, чем на смартфоны. Попугай жителя Белгородской области научился произносить фразу «ракетная опасность». Видимо, он слышал предупреждение о тревоге так часто, что запомнил его.

Попугай в Белгороде предупреждает о ракетной опасности
Видео: Telegram-канал «Блэтгород»

А аккомпанировать ему будет пёс из Белгородского района. Животное тоже реагирует на звук сирены по-особенному: начинает выть в унисон.

Теперь громкоговорители можно вовсе отключить и сэкономить много бюджетных средств.

Пёс, аккомпанирующий сирене
Видео: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
В Белгородской области нашли опасное животное
Узнать подробнее
Читайте также:
Приютить домашних животных от белгородцев готовы 60 заводчиков из регионов РФЗаразиться можно даже от голубя: чем опасна ситуация с долгим невывозом мусора?Снова догхантеры: собачий приют под Белгородом закрылся из-за угроз убийства животных
#Валерия Колесникова#Видео#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Видеофакт#Белгород#Сирена#Попугай#Пёс#Ракетная опасность
Подпишитесь
Чистое море, коровы на дорогах и отсутствие ПДД: стоит ли отдыхать в Абхазии?
Сегодня, 14:47
Мирный житель ранен после атаки дрона-камикадзе на белгородской дороге
Сегодня, 14:51
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
Сегодня, 07:43
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
BelPay: цифровой офис в вашем смартфоне
Сегодня, 13:11
От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области
Сегодня, 11:06