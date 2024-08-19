После жалобы жительницы Белгородской области в Федосеевке проверят систему оповещения

Белгородцы уж жаловалась на систему, однако жалобы у всех разные. Кому-то её вовсе не слышно, а кому-то она мешает, т. к. установлена слишком близко к домам и при запуске звук становится очень громким. Также жители Шебекино задавали вопрос о том, почему объявление ракетной опасности при обстрелах и вовсе не срабатывает с некоторой периодичностью. А в марте жители Белгорода просили отключать сирену на ночь.