После жалобы жительницы Белгородской области в Федосеевке проверят систему оповещения

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
К губернатору обратилась жительница села Федосеевка из Старооскольского городского округа. Она пожаловалась на систему оповещения населения. Женщина заявила, что та не работает уже более месяца во время РО.
«От слова совсем», — пишет она.
Вячеслав Гладков ответил что передал информацию о проблеме главе округа Андрею Чеснокову. С проверкой выедут на место, т. к. жалоб по Федосеевке ранее не было. Также глава региона предположил, что вероятнее всего система оповещения в селе установлена старая. При выявлении указанной проблемы, её заменят.
Белгородцы уж жаловалась на систему, однако жалобы у всех разные. Кому-то её вовсе не слышно, а кому-то она мешает, т. к. установлена слишком близко к домам и при запуске звук становится очень громким. Также жители Шебекино задавали вопрос о том, почему объявление ракетной опасности при обстрелах и вовсе не срабатывает с некоторой периодичностью. А в марте жители Белгорода просили отключать сирену на ночь.