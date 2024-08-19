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Posted Сегодня, 18:53

Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

Система оповещения населения

После жалобы жительницы Белгородской области в Федосеевке проверят систему оповещения

19 августа 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
Система оповещения населения

Жительница старооскольской Федосеевки пожаловалась на отсутствие сирены при РО

Губернатор передал жалобу жительницы села Федосеевка главе округа на неисправную систему оповещения населения, которая «молчит» во время РО. Женщине пообещали выехать на место для проверки и замены оборудования, если действительно есть такая проблема.

К губернатору обратилась жительница села Федосеевка из Старооскольского городского округа. Она пожаловалась на систему оповещения населения. Женщина заявила, что та не работает уже более месяца во время РО.

«От слова совсем», — пишет она.

Вячеслав Гладков ответил что передал информацию о проблеме главе округа Андрею Чеснокову. С проверкой выедут на место, т. к. жалоб по Федосеевке ранее не было. Также глава региона предположил, что вероятнее всего система оповещения в селе установлена старая. При выявлении указанной проблемы, её заменят.

Белгородцы уж жаловалась на систему, однако жалобы у всех разные. Кому-то её вовсе не слышно, а кому-то она мешает, т. к. установлена слишком близко к домам и при запуске звук становится очень громким. Также жители Шебекино задавали вопрос о том, почему объявление ракетной опасности при обстрелах и вовсе не срабатывает с некоторой периодичностью. А в марте жители Белгорода просили отключать сирену на ночь.

Белгородцы попросили отключать сирену на ночь в Белгороде
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Обстрел#Атака ВСУ
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