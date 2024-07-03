Белгородцы попросили отключать сирену на ночь в Белгороде

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Белгородцы попросили отключать сирену в ночное время. Мэр Валентин Демидов объяснил, что системы оповещения предназначены не только для прохожих, но и для горожан, которые находятся в своих домах, квартирах или на работе в ночные смены.
Как показывает практика, угроза ракетной опасности может возникнуть не только днём, но и ночью. Поэтому ночной сигнал сирены позволяет людям проснуться и принять меры для защиты своей жизни и здоровья.
Устройства оповещения включаются не на постоянной основе, а в случаях непосредственной угрозы. Мера, к сожалению, вынужденная и продиктованная нашей реальностью.
Валентин Демидов
Напомним, включать сирены ночью в Белгорода стали в марте 2024 года. А недавно белгородцы вновь пожаловались на неработающую сирену во время ракетной опасности. Им ответили в мэрии города.