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Published Сегодня, 08:41

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Сирена

Белгородцы попросили отключать сирену на ночь в Белгороде

3 июля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Мэр Демидов пояснил, почему нельзя отключить сирену в Белгороде на ночь

В марте сирены в Белгороде во время ракетной опасности стали включать и по ночам. Сейчас горожане начали задавать вопросы, можно ли их отключить. Им ответил мэр города Валентин Демидов.

Белгородцы попросили отключать сирену в ночное время. Мэр Валентин Демидов объяснил, что системы оповещения предназначены не только для прохожих, но и для горожан, которые находятся в своих домах, квартирах или на работе в ночные смены.

Как показывает практика, угроза ракетной опасности может возникнуть не только днём, но и ночью. Поэтому ночной сигнал сирены позволяет людям проснуться и принять меры для защиты своей жизни и здоровья.

Устройства оповещения включаются не на постоянной основе, а в случаях непосредственной угрозы. Мера, к сожалению, вынужденная и продиктованная нашей реальностью.
Валентин Демидов

Напомним, включать сирены ночью в Белгорода стали в марте 2024 года. А недавно белгородцы вновь пожаловались на неработающую сирену во время ракетной опасности. Им ответили в мэрии города.

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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Сирена#Валентин Демидов#Системы оповещения#Ночной сигнал
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