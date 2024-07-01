Почему в Белгороде сначала не включали сирену во время РО, хотя свет уже вернулся?

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Белгородцы сообщили, что во время ракетной опасности, которую объявили около 13:30 и 14:40 в понедельник, 1 июля, в некоторых районах не работала сирена.
В мэрии Белгорода ответили, что технические устройства находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме. Тревожный сигнал не сработал, поскольку Министерство обороны РФ не подтвердило наличие угрозы.
Объявление ракетной опасности в различных Telegram-каналах не является официальным источником получения информации. В 13:30 Министерство обороны РФ не подтвердило угрозы ракетной опасности, в связи с этим не включалась муниципальная система оповещения.
мэрия Белгорода
Вместе с тем при объявлении ракетной опасности в районе 16:20 сирена в Белгороде сработала.
Напоминаем, что это не первый случай, когда жители Белгорода сталкиваются с проблемами, связанными с работой сирен во время обстрелов. Например, жители Яковлевского городского округа сообщали о том, что при объявлении ракетной опасности сирена не включалась два раза.