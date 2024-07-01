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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Сирена

Почему в Белгороде сначала не включали сирену во время РО, хотя свет уже вернулся?

1 июля 2024, 13:39
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В мэрии Белгорода ответили на жалобу о неработающих сиренах

Во время очередного обстрела в Белгороде система оповещения о ракетной опасности не сработала. В городской администрации объяснили, почему так произошло.

Белгородцы сообщили, что во время ракетной опасности, которую объявили около 13:30 и 14:40 в понедельник, 1 июля, в некоторых районах не работала сирена.

В мэрии Белгорода ответили, что технические устройства находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме. Тревожный сигнал не сработал, поскольку Министерство обороны РФ не подтвердило наличие угрозы.

Объявление ракетной опасности в различных Telegram-каналах не является официальным источником получения информации. В 13:30 Министерство обороны РФ не подтвердило угрозы ракетной опасности, в связи с этим не включалась муниципальная система оповещения.
мэрия Белгорода

Вместе с тем при объявлении ракетной опасности в районе 16:20 сирена в Белгороде сработала.

Напоминаем, что это не первый случай, когда жители Белгорода сталкиваются с проблемами, связанными с работой сирен во время обстрелов. Например, жители Яковлевского городского округа сообщали о том, что при объявлении ракетной опасности сирена не включалась два раза.

Белгородцы утверждают, что не услышали сирен во время ракетной опасности и обстрела
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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Сирена#Ракетная опасность#Министерство обороны РФ
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