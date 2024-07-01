Как будет работать сигнал о ракетной опасности без света в Белгородской области?

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Вячеслав Гладков отметил, что «абсолютно очевидно» возникает проблема с сигналом «Ракетная опасность» на той территории, где отсутствует электроэнергия. Ситуацию вместе с МВД и МЧС решает замгубернатора Сергей Довгалюк.
«На тех участках, где, например, нет электроэнергии в Белгороде, будем дополнительно ставить автомобили с громкоговорителями. В период объявления ракетной опасности так будут доносить информацию для жителей», — сообщил губернатор.
Гладков отметил, что целиком проблему таким образом решить не получится, но есть ещё социальные сети, радио и телевидение.
«Хотя понимаю, что они могут работать только там, где есть электроэнергия. У нас есть громкоговорители мобильные МЧС и МВД. Ситуация непростая, и будем делать всё, чтобы быстрее её исправить», — добавил глава региона.
Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.