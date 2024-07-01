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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Автомобили будут извещать о ракетной опасности в районах без света в Белгороде

Как будет работать сигнал о ракетной опасности без света в Белгородской области?

1 июля 2024, 07:01
Фото: bel.ru

Автомобили будут извещать о ракетной опасности в районах без света в Белгороде

В Белгородской области наблюдается массовое отключение света. Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания рассказал, как в сложившейся ситуации решат проблему с оповещением о ракетной опасности.
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МЧС

Вячеслав Гладков отметил, что «абсолютно очевидно» возникает проблема с сигналом «Ракетная опасность» на той территории, где отсутствует электроэнергия. Ситуацию вместе с МВД и МЧС решает замгубернатора Сергей Довгалюк.

«На тех участках, где, например, нет электроэнергии в Белгороде, будем дополнительно ставить автомобили с громкоговорителями. В период объявления ракетной опасности так будут доносить информацию для жителей», — сообщил губернатор.

Гладков отметил, что целиком проблему таким образом решить не получится, но есть ещё социальные сети, радио и телевидение.

«Хотя понимаю, что они могут работать только там, где есть электроэнергия. У нас есть громкоговорители мобильные МЧС и МВД. Ситуация непростая, и будем делать всё, чтобы быстрее её исправить», — добавил глава региона.

Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.

«Ситуация сложная». Гладков — о массовом отключении света в Белгородской области
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