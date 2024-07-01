Как будет работать сигнал о ракетной опасности без света в Белгородской области?

Автомобили будут извещать о ракетной опасности в районах без света в Белгороде

В Белгородской области наблюдается массовое отключение света. Губернатор Вячеслав Гладков во время оперсовещания рассказал, как в сложившейся ситуации решат проблему с оповещением о ракетной опасности.