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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Сирена

Белгородцы утверждают, что не услышали сирен во время ракетной опасности и обстрела

14 июня 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

Жители района под Белгородом пожаловались на неработающую сирену

Обращения поступили от жителей Яковлевского горокруга. Жалобы оставили под постом губернатора в соцсети.
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Обстрел

Белгородка Анастасия рассказала, что сегодня, 14 июня, ракетную опасность в Яковлевском горокруге объявляли два раза. Однако, в селе Гостищево система оповещения не сработала.

«Помогите, пожалуйста, телефон не всегда бывает под руками, а под бахи ужасно страшно бежать в подвал», — написала местная жительница.

На комментарий ответил глава округа Олег Медведев. Он заявил, что сейчас ведутся пуско-наладочные работы, сирены начнут функционировать в ближайшее время.

С аналогичной жалобой также обратилась жительница Томаровки Надежда. Женщина спросила, почему в населённом пункте не работает сирена. Местная жительница также попросила поставить укрытия, потому что «сегодня было очень громко».

«Какой толк от сирены, если она заработала после того, как обстрел закончился?» — написала Надежда.

Глава округа Олег Медведев сообщил, что решение о включении сирен принимается только после получения подтверждённой информации о реально опасности: «Что было и сделано. Кроме того, хотелось бы напомнить, что в нашем округе система оповещения комплексная. Это не только сирена, но и СМС-оповещения, а также перехват ТВ-сигнала».

Жительница села Стрелецкое Екатерина рассказала, что сигнал тревоги в населённом пункте также не работает, местным жителям приходится прислушиваться к работающей сирене в другом селе.

«Две недели назад нам сказали, что всё сделают. Где сирена? Почему мы должны прислушиваться и слышать её с другого села? Хватит играться, от этого зависят жизни людей», — отметила Екатерина.

Медведев также сообщил, что сирены начнут функционировать в ближайшее время.

«Вы мне это уже писали две недели назад. Долго вы ведёте наладочный процесс, очень долго», — ответила женщина главе округа.

Ещё одно обращение по поводу сирен в Стрелецком оставила местная жительница Ирина: «Где сирена? Сейчас было очень громко, но сирены так и нет». От главы округа поступил аналогичный ответ о том, что пуско-наладочные работы ведутся, сирена заработает в ближайшее время.

Отметим, что сегодня под обстрел ВСУ попала Томаровка в Яковлевском горокруге. Пострадал охранник одного из предприятий.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Жалоба#Белгород#Обстрел#Сирена#Олег Медведев#Яковлевский горокруг#Ракетная опасность
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