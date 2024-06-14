Белгородцы утверждают, что не услышали сирен во время ракетной опасности и обстрела

Глава округа Олег Медведев сообщил, что решение о включении сирен принимается только после получения подтверждённой информации о реально опасности: «Что было и сделано. Кроме того, хотелось бы напомнить, что в нашем округе система оповещения комплексная. Это не только сирена, но и СМС-оповещения, а также перехват ТВ-сигнала».