bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:48

Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Дым после обстрела под Белгородом

Гладков прокомментировал ЧП под Белгородом, произошедшее во время ракетной опасности

14 июня 2024, 11:48
Фото: «Строитель Онлайн»
Дым после обстрела под Белгородом

Охранник пострадал при обстреле Томаровки в Белгородской области

Состояние мужчины оценивают как средней степени тяжести, его везут в больницу. Помимо этого, в результате обстрела повреждено десять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

14 июня после очередной ракетной опасности в Сети сообщили, что в Яковлевском горокруге после взрывов появился дым. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что произошло.

По словам главы региона, под обстрел попал посёлок Томаровка. Пострадал охранник одного из предприятий. У мужчины осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшего везут в больницу в Белгороде. Состояние раненого оценивают как средней степени тяжести.

Помимо этого, известно о повреждениях в десяти машинах.

Добавим, что ракетную опасность с ночи несколько раз объявляли в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге, Яковлевском горокруге. О работе ПВО в городе сообщали шебекинцы.

Утро в Белгородской области началось со взрывов
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое мирных жителей ранены в результате атаки дрона в белгородском ШебекиноМужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничьеЖенщину ранило во время утреннего обстрела Шебекино
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавший#Новости Белгорода#Томаровка#Охранник#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Яковлевский горокруг#СВО#Раненый
Подпишитесь
Подъезд МКД обрушился в результате обстрела белгородского Шебекино, есть раненые
Сегодня, 12:51
В Сети появились новые фото и видео разрушенного обстрелом подъезда в Шебекино
Сегодня, 13:11
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Сегодня, 08:56
Под Белгородом осквернили могилу бойца СВО
Сегодня, 09:12
Белгородэнерго напоминает: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!
Сегодня, 12:00
"