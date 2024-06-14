Гладков прокомментировал ЧП под Белгородом, произошедшее во время ракетной опасности

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
14 июня после очередной ракетной опасности в Сети сообщили, что в Яковлевском горокруге после взрывов появился дым. Губернатор Вячеслав Гладков ответил, что произошло.
По словам главы региона, под обстрел попал посёлок Томаровка. Пострадал охранник одного из предприятий. У мужчины осколочное ранение грудной клетки. Пострадавшего везут в больницу в Белгороде. Состояние раненого оценивают как средней степени тяжести.
Помимо этого, известно о повреждениях в десяти машинах.
Добавим, что ракетную опасность с ночи несколько раз объявляли в Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском горокруге, Яковлевском горокруге. О работе ПВО в городе сообщали шебекинцы.