Мужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничье

12 июня под ударом ВСУ также были Шебекинский горокруг и Краснояружский район. В Шебекино в результате ночного обстрела из РСЗО погиб 26-летний мужчина, ранены три человека. Ещё одна мирная жительница пострадала при утренней атаке на город.