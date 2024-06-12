Мужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
ВСУ 12 июня атаковали несколько населённых пунктов в Грайворонском горокруге. Есть пострадавший и разрушения.
В результате атаки беспилотника ранен мужчина в Головчино. Его доставили в больницу в Белгороде. У пострадавшего — осколочное ранение ноги.
Из-за атаки дрона-камикадзе в Совхозном полностью сгорел частный дом. В ещё одном доме БПЛА пробил крышу.
Две машины повреждены из-за атаки дронов в Безымено. Автомобили были припаркованы рядом с частными домами.
Помимо этого, без света временно остаются Антоновка, Головчино, Луговка и Масычево — повреждена линия электропередачи. К решению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.
12 июня под ударом ВСУ также были Шебекинский горокруг и Краснояружский район. В Шебекино в результате ночного обстрела из РСЗО погиб 26-летний мужчина, ранены три человека. Ещё одна мирная жительница пострадала при утренней атаке на город.
В Краснояружском районе под обстрел попало Прилесье. Разрушения есть в том числе в домах, ДК, фельдшерско-акушерском пункте.