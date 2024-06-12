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ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в Грайворонском горокруге

Мужчину ранило в результате атаки беспилотника в белгородском приграничье

12 июня 2024, 17:17
Фото: 1MI

ВСУ атаковали несколько населённых пунктов в Грайворонском горокруге

Пострадал мирный житель, полностью сгорел один дом и пробита крыша — в другом, повреждены автомобили. Это последствия атак ВСУ 12 июня на Грайворонский горокруг. Кроме того, без света временно остаются жители нескольких сёл. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 12 июня атаковали несколько населённых пунктов в Грайворонском горокруге. Есть пострадавший и разрушения.

В результате атаки беспилотника ранен мужчина в Головчино. Его доставили в больницу в Белгороде. У пострадавшего — осколочное ранение ноги.

Из-за атаки дрона-камикадзе в Совхозном полностью сгорел частный дом. В ещё одном доме БПЛА пробил крышу.

Две машины повреждены из-за атаки дронов в Безымено. Автомобили были припаркованы рядом с частными домами.

Помимо этого, без света временно остаются Антоновка, Головчино, Луговка и Масычево — повреждена линия электропередачи. К решению проблемы приступят после согласования с Минобороны РФ.

12 июня под ударом ВСУ также были Шебекинский горокруг и Краснояружский район. В Шебекино в результате ночного обстрела из РСЗО погиб 26-летний мужчина, ранены три человека. Ещё одна мирная жительница пострадала при утренней атаке на город.

В Краснояружском районе под обстрел попало Прилесье. Разрушения есть в том числе в домах, ДК, фельдшерско-акушерском пункте.

Мирный житель погиб, ещё трое пострадали из-за обстрела Шебекино из РСЗО
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