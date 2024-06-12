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Posted Вчера, 22:29

Published Вчера, 22:29

Modified Вчера, 22:47

Updated Вчера, 22:47

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

Мирный житель погиб, ещё трое пострадали из-за обстрела Шебекино из РСЗО

11 июня 2024, 22:29
Фото: «ШО Шебекино»
Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области

ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО, есть погибший

Под обстрел город попал минувшим вечером. Есть разрушения в многоквартирных и частных домах, повреждены машины. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вечером 11 июня ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО. Есть жертвы и разрушения.

Погиб мирный житель. В квартиру мужчины было прямое попадание снаряда.

Пострадали трое мирных жителей. У двух женщин — осколочные ранения рук и ног, их госпитализировали. Ещё один пострадавший контужен, медпомощь ему оказали на месте.

Разрушения на данный момент выявили в 11 многоквартирных и шести частных домах. В некоторых МКД сильно повреждены балконы. В один частный дом было прямое попадание.

Кроме того, повреждены ЛЭП и девять машин.

Информация о последствиях обстрела уточняется. Обход продолжат утром.

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