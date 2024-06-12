Мирный житель погиб, ещё трое пострадали из-за обстрела Шебекино из РСЗО

Posted Вчера, 22:29
Published Вчера, 22:29
Modified Вчера, 22:47
Updated Вчера, 22:47
Вечером 11 июня ВСУ атаковали Шебекино из РСЗО. Есть жертвы и разрушения.
Погиб мирный житель. В квартиру мужчины было прямое попадание снаряда.
Пострадали трое мирных жителей. У двух женщин — осколочные ранения рук и ног, их госпитализировали. Ещё один пострадавший контужен, медпомощь ему оказали на месте.
Разрушения на данный момент выявили в 11 многоквартирных и шести частных домах. В некоторых МКД сильно повреждены балконы. В один частный дом было прямое попадание.
Кроме того, повреждены ЛЭП и девять машин.
Информация о последствиях обстрела уточняется. Обход продолжат утром.