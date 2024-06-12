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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:35

Updated Сегодня, 15:35

Последствия обстрела Прилесья в Белгородской области

ВСУ дважды обстреляли посёлок в Белгородской области. Что известно о разрушениях?

12 июня 2024, 15:32
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия обстрела Прилесья в Белгородской области

Посёлок Прилесье в Белгородской области дважды попал под обстрел ВСУ

Под ударом оказались частные дома, Дом культуры, ФАП. Проверка территории продолжается, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

12 июня ВСУ дважды обстреляли Прилесье в Краснояружском районе. Есть разрушения. Выбиты окна, посекло кровлю, фасады и заборы в трёх частных домах. Повреждены хозпостройки.

Кроме того, разрушения есть в зданиях Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Повреждены коммерческий объект и линия газоснабжения.

Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

Оперативные службы работают на месте, заверил губернатор. Проверка территории продолжается.

Напомним, что с ночи ВСУ несколько раз атаковали Шебекино. В результате погиб молодой мужчина. Ночью сообщалось о троих пострадавших мирных жителях. Утром стало известно о ещё одной раненой женщине.

Последствия обстрела Прилесья в Белгородской областиПоследствия обстрела Прилесья в Белгородской области
Последствия обстрела Прилесья в Белгородской областиПоследствия обстрела Прилесья в Белгородской области
Последствия обстрела Прилесья в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино
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