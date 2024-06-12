ВСУ дважды обстреляли посёлок в Белгородской области. Что известно о разрушениях?

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
12 июня ВСУ дважды обстреляли Прилесье в Краснояружском районе. Есть разрушения. Выбиты окна, посекло кровлю, фасады и заборы в трёх частных домах. Повреждены хозпостройки.
Кроме того, разрушения есть в зданиях Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта. Повреждены коммерческий объект и линия газоснабжения.
Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.
Оперативные службы работают на месте, заверил губернатор. Проверка территории продолжается.
Напомним, что с ночи ВСУ несколько раз атаковали Шебекино. В результате погиб молодой мужчина. Ночью сообщалось о троих пострадавших мирных жителях. Утром стало известно о ещё одной раненой женщине.