Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Утром 12 июня город Шебекино опять попал под обстрел ВСУ. Часть снарядов разорвалась возле частных домов. Одна из жителей города во время обстрела была во дворе своего дома.
«Я поставила банки и услышала какой-то свист. И всё. И меня поранило», — рассказала пострадавшая.
Ещё один кассетный боеприпас упал под забором возле огорода частного дома. Профлист посекло осколками.
Во время обстрела пострадал один человек. Женщина получила осколочные ранения в руки, ноги и грудь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
Повреждения получили четыре частных дома и два МКД. В домах выбило окна и посекло фасады и кровлю. В одном из многоквартирных домов пострадал газопровод. Осколками задело девять автомобилей.