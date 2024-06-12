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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино

Раненая женщина рассказала об утреннем обстреле Шебекино

12 июня 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Корреспондент издания «Известия» оказался на месте событий в обстреливаемом городе. Он пообщался с жительницей, которая попала под обстрел и получила ранение.

Утром 12 июня город Шебекино опять попал под обстрел ВСУ. Часть снарядов разорвалась возле частных домов. Одна из жителей города во время обстрела была во дворе своего дома.

«Я поставила банки и услышала какой-то свист. И всё. И меня поранило», — рассказала пострадавшая.

Ещё один кассетный боеприпас упал под забором возле огорода частного дома. Профлист посекло осколками.

Во время обстрела пострадал один человек. Женщина получила осколочные ранения в руки, ноги и грудь, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения получили четыре частных дома и два МКД. В домах выбило окна и посекло фасады и кровлю. В одном из многоквартирных домов пострадал газопровод. Осколками задело девять автомобилей.

Женщину ранило во время утреннего обстрела Шебекино
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