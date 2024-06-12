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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Стало известно имя погибшего при ночном обстреле Шебекино

Стало известно имя погибшего при ночном обстреле Шебекино

12 июня 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney
После прямого попадания снаряда в квартиру многоэтажного дома погиб 26-летний мужчина, сообщил «Фонарь».
Сюжет
Обстрел

Очередной жертвой обстрела Шебекино со стороны Украины стал 26-летний Михаил Жбрыкунов. Снаряд РСЗО попал в квартиру многоэтажного дома. Мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков. У него остались беременная жена и ребёнок.

Общее число погибших мирных жителей после начала СВО в Белгородской области превысило 190 человек.

Также во время ночного обстрела ранения получили две женщины — осколки попали им в руки и ноги. Ещё один мужчина был контужен. Ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.

Мирный житель погиб, ещё трое пострадали из-за обстрела Шебекино из РСЗО
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