Стало известно имя погибшего при ночном обстреле Шебекино

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Очередной жертвой обстрела Шебекино со стороны Украины стал 26-летний Михаил Жбрыкунов. Снаряд РСЗО попал в квартиру многоэтажного дома. Мужчина от полученных травм скончался до приезда медиков. У него остались беременная жена и ребёнок.
Общее число погибших мирных жителей после начала СВО в Белгородской области превысило 190 человек.
Также во время ночного обстрела ранения получили две женщины — осколки попали им в руки и ноги. Ещё один мужчина был контужен. Ему оказали помощь, от госпитализации он отказался.