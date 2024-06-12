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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

обстрел Шебекино

Женщину ранило во время утреннего обстрела Шебекино

12 июня 2024, 08:25
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
обстрел Шебекино
После 9 часов утра 12 июня город в белгородском приграничье снова попал под обстрел ВСУ. Есть одна пострадавшая, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Женщина получила осколочные ранения в руки, ноги и в грудь. На скорой помощи её отправили в горбольницу Белгорода для дальнейшего лечения. Врачи оценили её состояние как средней степени тяжести. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Есть повреждения в частных и многоквартирных домах. Выбило окна и посекло фасады и кровли в четырёх частных домах, окна выбиты в двух МКД, в одном из них пострадал газопровод. Осколками посекло девять машин.

Оперативные службы работают на местах прилётов. Власти проводят подомовой обход на предмет выявление новых пострадавших и повреждений.

Напомним, во время ночного обстрела погиб 26-летний мужчина, у которого остались беременная жена и ребёнок. Ранения получили три человека.

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обстрел Шебекино
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
обстрел Шебекино
Видео: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
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