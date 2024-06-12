Женщину ранило во время утреннего обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Женщина получила осколочные ранения в руки, ноги и в грудь. На скорой помощи её отправили в горбольницу Белгорода для дальнейшего лечения. Врачи оценили её состояние как средней степени тяжести. Ей оказывают всю необходимую помощь.
Есть повреждения в частных и многоквартирных домах. Выбило окна и посекло фасады и кровли в четырёх частных домах, окна выбиты в двух МКД, в одном из них пострадал газопровод. Осколками посекло девять машин.
Оперативные службы работают на местах прилётов. Власти проводят подомовой обход на предмет выявление новых пострадавших и повреждений.
Напомним, во время ночного обстрела погиб 26-летний мужчина, у которого остались беременная жена и ребёнок. Ранения получили три человека.