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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:57

обстрел Шебекино 12 июня

Шебекино снова попало под обстрел, сообщают о первых последствиях

12 июня 2024, 06:54
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
обстрел Шебекино 12 июня
Утром 12 июня ВСУ снова обстреляли город в белгородском приграничье.
Сюжет
Обстрел

Около 9:20 12 июня Шебекино снова оказалось целью для атаки ВСУ. Жителей попросили спрятаться в подвал или укрытие.

О последствиях и пострадавших на момент публикации официальных сообщений не было. Telegram-канал «Шёпот Шебекино» опубликовал фотографии последствий прилёта на многоквартирном доме. Повреждена стена, обломки упали у входа в один из подъездов.

Ночью во время обстрела Шебекино погиб 26-летний мужчина. У него остались беременная жена и ребёнок. Ещё две женщины получили ранения рук и ног, а мужчина — контузию.

Рано утром в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. О последствиях на земле информации не поступало.

обстрел Шебекино 12 июняобстрел Шебекино 12 июня
обстрел Шебекино 12 июняобстрел Шебекино 12 июня
обстрел Шебекино 12 июня
Фото: Telegram-канал «Шёпот Шебекино»
Стало известно имя погибшего при ночном обстреле Шебекино
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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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