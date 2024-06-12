Шебекино снова попало под обстрел, сообщают о первых последствиях

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Около 9:20 12 июня Шебекино снова оказалось целью для атаки ВСУ. Жителей попросили спрятаться в подвал или укрытие.
О последствиях и пострадавших на момент публикации официальных сообщений не было. Telegram-канал «Шёпот Шебекино» опубликовал фотографии последствий прилёта на многоквартирном доме. Повреждена стена, обломки упали у входа в один из подъездов.
Ночью во время обстрела Шебекино погиб 26-летний мужчина. У него остались беременная жена и ребёнок. Ещё две женщины получили ранения рук и ног, а мужчина — контузию.
Рано утром в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе объявляли ракетную опасность. О последствиях на земле информации не поступало.