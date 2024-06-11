Сельхозпредприятие и три дома белгородцев повреждены после атаки ВСУ

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
ВСУ 11 июня атаковали три населённых пункта в Шебекинском горокруге. Есть разрушения.
В Шебекино после прилёта снаряда разрушения есть в трёх частных домах. На территории одного из них осколками посекло гараж.
В Новой Таволжанке ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на один из домов. В результате задело несколько хозпостроек на территории домовладения.
В Красном из-за атаки ВСУ беспилотником пострадало сельхозпредприятие.
Напомним, что в Шебекино накануне пострадали несколько человек. Среди раненых — оператор «России-24», который подорвался на мине при подготовке сюжета.