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ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и Красное в Белгородской области

Сельхозпредприятие и три дома белгородцев повреждены после атаки ВСУ

11 июня 2024, 10:42
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекино, Новую Таволжанку и Красное в Белгородской области

Разрушения выявили после прилёта снаряда и атак беспилотников. О последствиях ударов ВСУ по Шебекинскому горокругу рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 11 июня атаковали три населённых пункта в Шебекинском горокруге. Есть разрушения.

В Шебекино после прилёта снаряда разрушения есть в трёх частных домах. На территории одного из них осколками посекло гараж.

В Новой Таволжанке ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на один из домов. В результате задело несколько хозпостроек на территории домовладения.

В Красном из-за атаки ВСУ беспилотником пострадало сельхозпредприятие.

Напомним, что в Шебекино накануне пострадали несколько человек. Среди раненых — оператор «России-24», который подорвался на мине при подготовке сюжета.

Взрыв, при котором ранило оператора «России-24» под Белгородом, попал на видео
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новости Белгорода#Новая таволжанка#Красное#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#БПЛА
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