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Автобусы

Три белгородских автобуса ещё на месяц исключат Шебекино из своего маршрута

11 июня 2024, 08:31
Фото: 1MI
Автобусы
Минтранс Белгородской области принял решение продлить действие корректировок на маршрутах автобусов, которые раньше следовали через Шебекино. Схема будет действовать до июля включительно.

До 9 июля сохранятся корректировки на маршруте автобуса № 529 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино». Он будет следовать через Волоконовку и Новый Оскол по федеральной трассе.

Также изменения действуют на маршрутах № 586/1 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино» и № 586/2 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино». Они будут курсировать через Волоконовку и Новый Оскол до 16 июля.

Ограничения на въезд автобусов в Шебекино вводятся в регионе не в первый раз. Ранее на небезопасный маршрут Пятницкое — Белгород пожаловалась местная жительница. В этот раз решение регионального минтранса было принято в ответ на обращение перевозчиков.

Корректировки в расписании ранее коснулись и электричек: из маршрута исключили приграничные станции. В качестве альтернативы белгородцам предложили пользоваться автобусом №116Б, который следует по маршруту Шебекино — Графовка — Белгород (с заездом в Безлюдовку).

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#Евгения Литовченко#Общество#Белгородская область#Шебекино#Изменения#Автобусы#Белгород
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