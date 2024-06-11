Три белгородских автобуса ещё на месяц исключат Шебекино из своего маршрута

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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До 9 июля сохранятся корректировки на маршруте автобуса № 529 «Ровеньки — Белгород ч/з Шебекино». Он будет следовать через Волоконовку и Новый Оскол по федеральной трассе.
Также изменения действуют на маршрутах № 586/1 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино» и № 586/2 «Вейделевка — Белгород ч/з Шебекино». Они будут курсировать через Волоконовку и Новый Оскол до 16 июля.
Ограничения на въезд автобусов в Шебекино вводятся в регионе не в первый раз. Ранее на небезопасный маршрут Пятницкое — Белгород пожаловалась местная жительница. В этот раз решение регионального минтранса было принято в ответ на обращение перевозчиков.
Корректировки в расписании ранее коснулись и электричек: из маршрута исключили приграничные станции. В качестве альтернативы белгородцам предложили пользоваться автобусом №116Б, который следует по маршруту Шебекино — Графовка — Белгород (с заездом в Безлюдовку).