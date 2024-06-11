Три белгородских автобуса ещё на месяц исключат Шебекино из своего маршрута

Ограничения на въезд автобусов в Шебекино вводятся в регионе не в первый раз. Ранее на небезопасный маршрут Пятницкое — Белгород пожаловалась местная жительница. В этот раз решение регионального минтранса было принято в ответ на обращение перевозчиков.