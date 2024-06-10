Недоброе утро: три человека пострадали под Белгородом от атаки ВСУ

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
ВСУ утром 10 июня атаковали Шебекино. Пострадали трое мирных жителей.
У мужчины — множественные осколочные ранения рук и ног, ранения грудной клетки. Женщины получили осколочные ранения. Пострадавших направляют в больницы Белгорода.
Помимо этого, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света временно остались жители города Шебекино, сёл Нежеголь и Ржевка. Аварийные службы уже работают на месте.
Напомним, что накануне из-за атаки беспилотника в Борисовском районе пострадали трое бойцов белгородской самообороны.