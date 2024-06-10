Недоброе утро: три человека пострадали под Белгородом от атаки ВСУ

Трое мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино

Пострадали мужчина и две женщины, у них осколочные ранения. Кроме того, в результате атаки повреждена ЛЭП, из-за чего без света временно остались жители трёх населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.