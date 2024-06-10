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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

Трое мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино

Недоброе утро: три человека пострадали под Белгородом от атаки ВСУ

10 июня 2024, 06:18
Фото: 1MI

Трое мирных жителей ранены в результате атаки ВСУ в белгородском Шебекино

Пострадали мужчина и две женщины, у них осколочные ранения. Кроме того, в результате атаки повреждена ЛЭП, из-за чего без света временно остались жители трёх населённых пунктов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ утром 10 июня атаковали Шебекино. Пострадали трое мирных жителей.

У мужчины — множественные осколочные ранения рук и ног, ранения грудной клетки. Женщины получили осколочные ранения. Пострадавших направляют в больницы Белгорода.

Помимо этого, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Из-за этого без света временно остались жители города Шебекино, сёл Нежеголь и Ржевка. Аварийные службы уже работают на месте.

Напомним, что накануне из-за атаки беспилотника в Борисовском районе пострадали трое бойцов белгородской самообороны.

Трое бойцов белгородской самообороны ранены в результате атаки беспилотника ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ
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