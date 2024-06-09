Трое бойцов белгородской самообороны ранены в результате атаки беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Белгородской области ранены трое бойцов самообороны. Мужчины попали под удар ВСУ в приграничном Борисовском районе.
Состояние одного из бойцов оценивают как средней степени тяжести. Двое получили лёгкие ранения. Пострадавшие пока останутся в горбольнице № 2 Белгорода.
Ранее стало известно о ЧП в Ракитянском районе. Там произошёл пожар в нежилом помещении. Людей, проживающих рядом с местом происшествия, планировали вывезти на безопасное расстояние.
Кроме того, под ударом с утра 9 июня были Шебекинский, Новооскольский, Грайворонский горокруга.