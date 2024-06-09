bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Трое бойцов белгородской самообороны ранены в результате атаки беспилотника ВСУ

Трое бойцов белгородской самообороны ранены в результате атаки беспилотника ВСУ

9 июня 2024, 14:17
Фото: 1MI
Происшествие случилось в Борисовском районе. Мужчин направили в больницу в Белгороде, состояние одного из них оценивают как средней степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области ранены трое бойцов самообороны. Мужчины попали под удар ВСУ в приграничном Борисовском районе.

Состояние одного из бойцов оценивают как средней степени тяжести. Двое получили лёгкие ранения. Пострадавшие пока останутся в горбольнице № 2 Белгорода.

Ранее стало известно о ЧП в Ракитянском районе. Там произошёл пожар в нежилом помещении. Людей, проживающих рядом с местом происшествия, планировали вывезти на безопасное расстояние.

Кроме того, под ударом с утра 9 июня были Шебекинский, Новооскольский, Грайворонский горокруга.

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушку ранило осколками при повторном обстреле под БелгородомВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавыВторого мужчину за день ранило из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Бойцы#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Белгородская самооборона
Подпишитесь
Гладков уточнил информацию о последствиях атаки на неприграничный район Белгородчины
Сегодня, 08:52
На авто белгородцев сбросили взрывное устройство с беспилотника
Сегодня, 11:07
Два автобуса попали под обстрел под Белгородом, также от взрыва пострадали дома
Сегодня, 09:15
102-летняя «железная бабушка» из Белгорода вновь хочет прыгнуть с парашютом
Сегодня, 10:23
«Людей перевозим на безопасное расстояние»: Гладков — о ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:25
"