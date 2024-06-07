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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Женщина погибла от атаки дрона-камикадзе ВСУ на авто в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла

7 июня 2024, 08:24
Фото: 1MI

Женщина погибла от атаки дрона-камикадзе ВСУ на авто в Белгородской области

Трагедия произошла в Валуйском горокруге. В машине на момент атаки находилось три человека — семейная пара и дочь. Мирная жительница погибла до приезда скорой, оставшиеся двое ранены, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль мирных жителей. Происшествие случилось в Валуйском горокруге — при выезде из села Новопетровка.

В машине на момент атаки находилось три человека — муж, жена и дочь. Погибла женщина, она скончалась до приезда медиков.

Раненые супруги попали в больницу: мужчина — с осколочными ранениями и переломами ног, его жена — с множественными осколочными ранениями лица и груди.

Напомним, что при атаках ВСУ накануне пострадали четверо мирных жителей: мужчина и женщина — при падении и взрыве дрона-камикадзе во дворе здания администрации Грайворонского горокруга, ещё одна женщина — при ударе FPV-дрона в Краснояружском районе, девушка — при обстреле того же муниципалитета.

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