Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла

Напомним, что при атаках ВСУ накануне пострадали четверо мирных жителей: мужчина и женщина — при падении и взрыве дрона-камикадзе во дворе здания администрации Грайворонского горокруга, ещё одна женщина — при ударе FPV-дрона в Краснояружском районе, девушка — при обстреле того же муниципалитета.