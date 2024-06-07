Дрон-камикадзе ВСУ атаковал авто белгородцев: ранены муж и жена, их дочь погибла

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль мирных жителей. Происшествие случилось в Валуйском горокруге — при выезде из села Новопетровка.
В машине на момент атаки находилось три человека — муж, жена и дочь. Погибла женщина, она скончалась до приезда медиков.
Раненые супруги попали в больницу: мужчина — с осколочными ранениями и переломами ног, его жена — с множественными осколочными ранениями лица и груди.
Напомним, что при атаках ВСУ накануне пострадали четверо мирных жителей: мужчина и женщина — при падении и взрыве дрона-камикадзе во дворе здания администрации Грайворонского горокруга, ещё одна женщина — при ударе FPV-дрона в Краснояружском районе, девушка — при обстреле того же муниципалитета.